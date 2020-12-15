Врач назвал два типа иммунитета к COVID-19 и указал сроки действия

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших эту болезнь, может сохраняться в течение нескольких лет. Иммунитет, который образуется путем прививки, может быть менее устойчив.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-иммунолог Борис Донской. Вряд ли прививки от COVID-19 придется делать пожизненно, поскольку через 2-3 года проблема может исчезнуть, спрогнозировал он.

"Те, кто переболел, будут сохранять иммунитет годами. По крайней мере, подавляющее большинство. А вот сколько будет держаться иммунитет от прививки, пока очень трудно сказать, потому что таких данных еще нет в природе, прошло всего три месяца, пока держится", – заметил медик.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что наличие иммунитета обеспечивается не только антителами, поскольку существует еще и клеточный иммунитет. "Даже если антитела упадут, все равно клетки памяти остаются. Если человек и заболеет, по крайней мере, он не будет иметь серьезных побочных эффектов, серьезных осложнений", – объяснил Донской.

Медик также назвал принципиальное отличие иммунитета, который был приобретен из-за болезни, и иммунитета, который был приобретен благодаря прививке.

"Это как собственный опыт и опыт, о котором вы прочитали в книжке. Собственный вы никогда не забудете, а прочитанный в книге можно немного подзабыть", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, после вакцинации иммунитет к COVID-19 может сохраняться 6-9 месяцев.