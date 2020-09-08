Врач из Ивано-Франковска: в реанимации мест нет, все аппараты ИВЛ заняты

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице нет мест в реанимационном отделении и не осталось свободных аппаратов ИВЛ.

Об этом написала в Facebook врач-реаниматолог Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Иванна Дидык. Женщина призналась, что чувствует себя уставшей.

Она обратилась к людям, которые игнорируют элементарные правила в условиях карантина и легкомысленно относятся к коронавирусу.

"Профессия врача, а реаниматолога особенно, требует быть максимально гуманным и обладать высоким уровнем эмпатии. Итак, передаю самый человечный и сочувственный привет всем скептикам, сторонникам теории всемирного заговора и просто неверующим в коронавирус. Всем, кто носит маски на подбородке, под носом, в кармане или вообще не носит. Всем, кто собирается на громкую свадьбы на двести человек (а как такое действо пропустить) или другое массовое сборище. Всем, кто не понимает, что такое социальная дистанция и антисептик для рук. Так вот. Мест в реанимационном отделении нет. Все аппараты ИВЛ заняты. Думайте, господа. Если не о других, то хотя бы о себе", – написала Дидык.

На вопрос пользователей в комментариях, насколько защищен персонал медучреждения, врач отметила, что защита "максимально полная".

После того, как пост Дидык стал популярным, она его удалила. Сейчас он недоступен по ссылке.

Напомним, что Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области попали в "красную" зону карантина.

По состоянию на вторник, 8 сентября, в Ивано-Франковской области подтвердили 10 508 случаев коронавируса.

Врач призвала людей не быть легкомысленными с коронавирусом. Facebook Иванны Дидык

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске, который находится в "красной" зоне эпидемиологической опасности, с 14 сентября откроют школы и детские садики. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

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