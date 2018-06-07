Возле Крыма необычно встретили легендарный украинский батальон: трогательные фото и видео

Возле аннексированного Крыма, в Геническом районе на Херсонщине, торжественно встретили украинских военнослужащих 34 батальона 57 Отдельной мотопехотной бригады.

Бойцы вернулись из зоны боевых действий на Востоке Украины, сообщает vizit.ks.ua.

Украинские военные расквартируются в Новоалексеевке на территории училища № 23, а штаб 57 бригады разместится в Новой Каховке.

На пути следования колоны (Азовское — Геническ — Николаевка — Чонгар — Новоалексеевка) наших военных встречали местные жители, но особо радушный прием устроили чонгарцы.

Дети и взрослые приветствовали батальон, растянувшись в большую живую цепь.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе изменили тактику и активизировались в темное время суток. 6 июня на территории проведения Операции объединенных сил применялось только стрелковое оружие.