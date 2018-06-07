УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Возле Крыма необычно встретили легендарный украинский батальон: трогательные фото и видео

5.9тЧитать новость на украинском

Возле аннексированного Крыма, в Геническом районе на Херсонщине, торжественно встретили украинских военнослужащих 34 батальона 57 Отдельной мотопехотной бригады.

Бойцы вернулись из зоны боевых действий на Востоке Украины, сообщает vizit.ks.ua.

Украинские военные расквартируются в Новоалексеевке на территории училища № 23, а штаб 57 бригады разместится в Новой Каховке.

Новости
Аннексия Крыма: в Украине ответили на оправдания Путина

На пути следования колоны (Азовское — Геническ — Николаевка — Чонгар — Новоалексеевка) наших военных встречали местные жители, но особо радушный прием устроили чонгарцы.

Дети и взрослые приветствовали батальон, растянувшись в большую живую цепь.

Новости
Заткнули за пояс: Одесса показала Крыму, как должен выглядеть пляжный сезон

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе изменили тактику и активизировались в темное время суток. 6 июня на территории проведения Операции объединенных сил применялось только стрелковое оружие.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
10
Смешно
24
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги