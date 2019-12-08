"Вова, помни!" Украинцы вышли на массовые протесты перед Нормандией

Тысячи украинцев вышли на митинги во Львове, Харькове и Запорожье с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить "капитуляции" перед встречей в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.

В Харькове на митинг "Красные линии" вышли около 200 человек. Об этом сообщает Hromadske.

Требования собравшихся – не допустить на переговорах 9 декабря в Париже согласия на выборы без выведения войск с временно оккупированных территорий, уступок России по газу и признания Крыма и оккупированной части Донбасса российскими.

Митинг в Харькове

Митинг в Харькове

Митинг в Харькове

Вече, организованное Штабом сопротивления капитуляции, прошло и в Запорожье, сообщает Радио Свобода. Протестующие приняли заявление от 12 запорожских ветеранских и волонтерских организаций и местных ячеек политических партий, в котором потребовали от президента не допустить принятия "капитулянтских решений".

Митинг в Запорожье

Митинг в Запорожье

Митинг в Запорожье

Так более тысячи человек собралось во Львове на площади рядом с памятником Тарасу Шевченко на митинг под названием "Красные линии", сообщает Zaxid.net.

zaxid.net Митинг во Львове

Протестующие выступают против реализации формулы Штайнмайера и разведения войск по всей линии разграничения. Его участники принесли с собой плакаты с надписями "Нет капитуляции", "Нет двойному гражданству" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция протеста против капитуляции Украины "Красные линии для Зе". Митинг организовали накануне встречи в Нормандском формате.

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