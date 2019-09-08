"Вот такая х*йня, малята": сотрудница популярного магазина Одессы оказалась фанаткой России

В Одессе сотрудница сети магазинов одежды LC Waikiki публично проявила свою пророссийскую позицию. Она назвала национальную валюту Украины рублями и заявила, что ей "жаль тех, кто считает Россию агрессором".
Детали инцидента на своей странице в Facebook рассказала местная жительница Наталия Карташева, опубликовав фото кассира (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
По словам женщины, она зашла в магазин, чтобы купить ребенку носки. Между ней и кассиром, которая давала сдачу, состоялся следующий разговор:
- 3 рубля.
- Гривни.
- Какая разница?
- Россия - страна-агрессор.
- Ну и что ...
- Мне вас жаль.
- Ну и что, мне вас больше жаль.
"Вот такая х*йня, малята", – красноречиво прокомментировала беседу Карташева.
Сотрудница LC Waikiki
Facebook Наты Карташевой
Инцидент вызвал бурную реакцию в сети. Пользователи Facebook посоветовали автору всегда на всякий случай носить с собой российские рубли и давать кассиру в ответ на такие заявления. Также выяснилось, что в Одессе и Одесской области уже было немало похожих "пророссийских" случаев.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
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