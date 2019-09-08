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9 сентября • обновлено в 11:05
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"Вот такая х*йня, малята": сотрудница популярного магазина Одессы оказалась фанаткой России

25.5т Читать материал на украинском

В Одессе сотрудница сети магазинов одежды LC Waikiki публично проявила свою пророссийскую позицию. Она назвала национальную валюту Украины рублями и заявила, что ей "жаль тех, кто считает Россию агрессором".

Детали инцидента на своей странице в Facebook рассказала местная жительница Наталия Карташева, опубликовав фото кассира (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам женщины, она зашла в магазин, чтобы купить ребенку носки. Между ней и кассиром, которая давала сдачу, состоялся следующий разговор:

- 3 рубля.

- Гривни.

- Какая разница?

- Россия - страна-агрессор.

- Ну и что ...

- Мне вас жаль.

- Ну и что, мне вас больше жаль.

"Вот такая х*йня, малята", – красноречиво прокомментировала беседу Карташева.

Сотрудница LC Waikiki

Сотрудница LC Waikiki

Facebook Наты Карташевой

Инцидент вызвал бурную реакцию в сети. Пользователи Facebook посоветовали автору всегда на всякий случай носить с собой российские рубли и давать кассиру в ответ на такие заявления. Также выяснилось, что в Одессе и Одесской области уже было немало похожих "пророссийских" случаев.

"Вот такая х*йня, малята": сотрудница популярного магазина Одессы оказалась фанаткой России

Скриншот

"Вот такая х*йня, малята": сотрудница популярного магазина Одессы оказалась фанаткой России

Скриншот

"Вот такая х*йня, малята": сотрудница популярного магазина Одессы оказалась фанаткой России

Скриншот

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина Одесса
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Коментаторов Василий
Коментаторов Василий
а был ли инцидент вообще? Может быть, это выдуманная история, с которой "покупательница носков" решила засветиться в ФБ. Ну не котиков же постить...Где доказательства, что так было? Видео или аудио запись? Или мы какой-то шалаве должны на слово верить? Почему? Кто такая эта Карташева? Почему я должен ей верить? А может быть София носочки порвала, а Карташева принесла их вернуть, а продавщица отказала ей, вот со злости эта Карташева и придумала историю с "фанатами России"?
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Odessa Max
Odessa Max
Бггг, покупательница носков явно заезжая. Ибо в Одессе рублями называли и называют все, что не доллар с евро
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Коментаторов Василий
Коментаторов Василий
Odessa Max, и не только в Одессе. Половина Украины по привычке еще называет стоимость товара в денежной единице "рубль", хотя подразумевается гривня. В основном, это люди, которые жили при СССР и пользовались рублями. Россия тут ни при чем. Кроме того, если присмотреться, то покупательница носков сама не знает, как называется денежная единица в Украине. Говорить на "гривню" "гривна" - может как раз тот, кто нихрена не знает об Украине, но строит из себя гиперпатриота.
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Wick John
Wick John
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести И религии, на свободу мирных собраний И ассоциаций, на свободу убеждений И на свободное выражение их.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Wick John, не в Х0хляндии только. Там нельзя отступать от генеральной линии партии
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