"Вот такая х*йня, малята": сотрудница популярного магазина Одессы оказалась фанаткой России

В Одессе сотрудница сети магазинов одежды LC Waikiki публично проявила свою пророссийскую позицию. Она назвала национальную валюту Украины рублями и заявила, что ей "жаль тех, кто считает Россию агрессором".

Детали инцидента на своей странице в Facebook рассказала местная жительница Наталия Карташева, опубликовав фото кассира (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам женщины, она зашла в магазин, чтобы купить ребенку носки. Между ней и кассиром, которая давала сдачу, состоялся следующий разговор:

- 3 рубля.

- Гривни.

- Какая разница?

- Россия - страна-агрессор.

- Ну и что ...

- Мне вас жаль.

- Ну и что, мне вас больше жаль.

"Вот такая х*йня, малята", – красноречиво прокомментировала беседу Карташева.

Сотрудница LC Waikiki Facebook Наты Карташевой

Инцидент вызвал бурную реакцию в сети. Пользователи Facebook посоветовали автору всегда на всякий случай носить с собой российские рубли и давать кассиру в ответ на такие заявления. Также выяснилось, что в Одессе и Одесской области уже было немало похожих "пророссийских" случаев.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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