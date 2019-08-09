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Восстановление авиасообщения с Россией: в Украине резко отреагировали

1.1т Читать материал на украинском

Восстановление авиасообщения Украины с Россией по просьбе российской стороны на сегодняшний день не является возможным.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам авиации Кирилл Новиков. По его словам, большинство украинцев не поддержит такую инициативу.

"Восстановление авиасообщения не может быть выполнено на основании просьбы российской стороны. Оно должно быть абсолютно тщательно рассмотрено на Совете национальной безопасности и обороны, решение должно быть абсолютно взвешенным и защищающим интересы Украины", – отметил эксперт.

По его мнению, слухи о восстановлении авиасообщения разгоняют, чтобы исследовать общественную реакцию на подобные заявления: "Уверен, что никто соцопросы делать не будет, а если и будет, то большинство населения будет против подобных действий власти".

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Как отметил Новиков, Украина несет экономические потери от воздушной блокады, но у нее "есть достоинство, как у государства".

"Решение о перекрытии авиапространства – политическое решение. Но мы не слабое государство, мы имеем возможность воплощать такие решения", – считает он.

Эксперт также отметил, что нерегулярные рейсы в РФ осуществляются, несмотря на запрет, до сегодняшнего дня.

"Думаю, вы прекрасно знаете, что рейсы, которые официальные переговорщики от Украины и неофициальные представители осуществляют из аэропорта "Жуляны", летают напрямую в Москву. СБУ должна реактивно реагировать на такие действия, заводить дела", – добавил Новиков.

Восстановление авиасообщения с Россией: в Украине резко отреагировали

newizv.ru

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Авиаперелеты Российско-украинский конфликт
Персона
Кирилл Новиков
Место
Украина
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