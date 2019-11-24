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24 ноября • обновлено в 16:02
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"Воссоединение с Украиной!" В сети показали шовинистские замашки РФ 40 лет назад

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В сети обнародовали страницу советского журнала "Крокодил" 40-летней давности, на которой изображено "воссоединение с Украиной".

Соответствующую фотографию в воскресенье, 24 ноября, обнародовал Telegram-канал "Пока вы спали".

Шовинистские замашки РФ 40 лет назад

Шовинистские замашки РФ 40 лет назад

Иллюстрация

В частности, на странице журнала изображен памятник Богдану Хмельницкому, возле которого проходят народные гуляния с салютом.

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"В январе1979 года исполняется 325 лет воссоединения Украины с Россией. В дружественном кругу. Рассказ нашего корреспондента – об этой большое семье народов-братьев", – сказано в описании.

Страница из журнала "Кроводил"

Страница из журнала "Кроводил"

Фото: Telegram-канал "Пока вы спали"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын рассказал о российской пропаганду для крымчан по поводу Украины.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Украина
Теги
СССР пропаганда
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а в чем шовинизм?треть политбюро была из украинцев этнических,генералитет высший тоже примерно так,да и вобще тогда все нормально шло,люди жили дружно,спокойно смотрели в будущее...простой народ конечно,потому как были естественно и спекулянты,фарца,прлститутки ,проходимци и профосты,разного рода завбазами и директора магазинов,номенклатура иипрочая сволочь,желающая,стать панами,и они конечно ими стали,но где лучше для простого народа,для большинства рабочего?
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Petrov Valery
Petrov Valery
Так украинцев, вроде, никто не завоёвывал. Ну, кроме немцев и поляков. Сами ведь напросились. Или у них переписали этот момент в истории? И они 900 лет стонали под гнётом русских, пока управляли СССР?
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5
1
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Petrov Valery, зачем их завоёвывать? Они добровольно любому дупу подставят за обещания сладкой жизни. На дураков не нужен нож, им пообещай что нибудь (безвиз, ЕС, кружевные трусы) и делай с ними что угодно
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Хо Хол
Хо Хол
"шовинистские замашки" - автор этой "новости" школу закончил хотя бы?
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Хо Хол
Хо Хол
Предвосхищаю, что нет, потому что иначе знал бы значение слова "шовинизм". Кстати, сказать то, что происходит сейчас в oкpaине - иначе и не назовешь. На картинке и в описании я вижу диаметрально противоположное.
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6
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