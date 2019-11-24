"Воссоединение с Украиной!" В сети показали шовинистские замашки РФ 40 лет назад

В сети обнародовали страницу советского журнала "Крокодил" 40-летней давности, на которой изображено "воссоединение с Украиной".
Соответствующую фотографию в воскресенье, 24 ноября, обнародовал Telegram-канал "Пока вы спали".
Шовинистские замашки РФ 40 лет назад
Иллюстрация
В частности, на странице журнала изображен памятник Богдану Хмельницкому, возле которого проходят народные гуляния с салютом.
"В январе1979 года исполняется 325 лет воссоединения Украины с Россией. В дружественном кругу. Рассказ нашего корреспондента – об этой большое семье народов-братьев", – сказано в описании.
Страница из журнала "Кроводил"
Фото: Telegram-канал "Пока вы спали"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын рассказал о российской пропаганду для крымчан по поводу Украины.
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