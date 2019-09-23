Восемь выходных? Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество

На зимние праздники в 2020 году украинцы имеют шанс получить восемь выходных – по четыре дня на Новый год и столько же на Рождество.

Как сообщает "Лига. Закон", соответствующие рекомендации были выдвинуты Кабинетом министров Украины еще 10 января текущего года в распоряжении №7-р. Согласно им, руководители предприятий могут перенести рабочие дни с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря и с вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

Таким образом, на Новый год украинцы могут получить четыре выходных – с воскресенья по среду (29 декабря – 1 января).

Новый год Телеканал "Украина"

Также в проекте распоряжения о переносе рабочих дней в 2020 году Кабмин предложил перенести рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января. Если распоряжение будет принято в этой редакции, то на рождественские праздники Украина также будет отдыхать четыре дня подряд (с 4 по 7 января).

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года украинцев ждут длинные выходные, связанные с празднованием Дня защитника Украины (14 октября). Согласно Кодексу законов о труде, общее количество рабочих дней в следующем месяце составляет 22. При этом выходных и праздничных дней в октябре будет 9.

Напомним, что ранее Министерство социальной политики показало график праздничных дней в 2020 году для украинцев.

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