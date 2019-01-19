Ворвутся морозы: синоптики предупредили о похолодании в Украине

В субботу, 19 декабря, почти на всей территории Украины заметно похолодает, но снег выпадет только в трех восточных областях.

На остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Температура днем от -1 до -4°C.

На Юге и Востоке от 2 до 5 тепла. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек.

ТСН

В Киеве осадки также не ожидаются. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура от -1 до -3.

На курортах Египта по-прежнему тепло, но жара не предвидится. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде температура не поднимется выше +20 днем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украину настоящая зима с сильным похолоданием придет в начале февраля.

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