Ворвется холодный воздух: синоптик дала прогноз по похолоданию в Украине

С 20 октября в Украине начнется существенное похолодание – станут поступать холодные воздушные массы, также в страну придут дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Еспресо.TV. По ее словам, на выходных температура воздуха снизится до +9…+15 градусов. В начале новой недели станет еще холоднее.

Так 22-25 октября в течение дня температура воздуха составит в западных областях +8…+13 градусов, в большинстве областей +10…+15 градусов, в южной части местами до +16…+18 градусов.

Ночью ожидается +3…+8 градусов, на юге до +9…+12 градусов. При прояснениях в Украине, кроме юга, возможны заморозки 0…+4 градуса. Дожди ожидаются западных и северных областях.

В Киеве в субботу похолодает до +15 градусов. А в воскресенье максимальная температура составит +12…+13 градусов.

"22 и 24 октября будет преобладать сухая воздушная масса, а 23 и 25 октября, во вторник и четверг, вероятный небольшой дождь. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +3…+6 градусов тепла, при прояснениях возможные заморозки 0…+3 градуса", - подытожила Диденко.

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