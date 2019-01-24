Ворвется антициклон: синоптик дала морозный прогноз по Украине 

На территорию Украины 25 января ворвется антиклон, который принесет усиление морозов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, ночью ожидается -8-15 градусов, днем -7-12 градусов, на юге днем 0 +5 градусов.

По ее прогнозу, снег будет идти преимущественно на западе.

В Киеве 25 января ночью ожидается -10-13 градусов, днем -7-9 градусов, гололедица, без существенных осадков.

По прогнозу Укргидрометцентра, в горах Карпат сохранится умеренная лавинная опасность (2 уровень).

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации синоптиков, погода в феврале 2019 года в Украине будет капризной и неблагоприятной. Украинцев ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал