|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Ворвется антициклон: синоптик дала морозный прогноз по Украине 

1.3тЧитать материал на украинском

На территорию Украины 25 января ворвется антиклон, который принесет усиление морозов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, ночью ожидается -8-15 градусов, днем -7-12 градусов, на юге днем 0 +5 градусов.

По ее прогнозу, снег будет идти преимущественно на западе.

Ворвется антициклон: синоптик дала морозный прогноз по Украине 
Ворвется антициклон: синоптик дала морозный прогноз по Украине 

В Киеве 25 января ночью ожидается -10-13 градусов, днем -7-9 градусов, гололедица, без существенных осадков.

Новости
Самая теплая зима за 30 лет: появился неожиданный прогноз погоды в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, в горах Карпат сохранится умеренная лавинная опасность (2 уровень).

Ворвется антициклон: синоптик дала морозный прогноз по Украине 

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации синоптиков, погода в феврале 2019 года в Украине будет капризной и неблагоприятной. Украинцев ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги