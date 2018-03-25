Ворвалась весна: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 25 марта, по всей территории Украины ожидается солнечная и по-настоящему весенняя погода.

Лишь ночью в отдельных регионах еще будут заморозки, сообщает Укргидрометцентр.

Так, во всех областях Украины будет без осадков, однако водителям стоит опасаться гололеда на дорогах. В большинстве областей ветер будет юго-западным, а в южных и восточных – северным до 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 5-10° мороза, местами на Левобережье и в Карпатах 11-13° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях до 9° тепла.

В Киеве 25 марта без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 7-9° мороза, днем 3-5° тепла.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине, в воскресенье 25 марта, не предвидится никаких осадков. Но перепады температуры будут резкими - ночью столбик термометра может опуститься до -14, а вдень подняться до +6.