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"Вооруженные преступники": Россия руками "регионалов" запустила новую кампанию против ВСУ

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Бывший народный депутат от "Партии регионов" Алексей Журавко опубликовал копии документов о якобы совершенных преступлениях ВСУ на Донбассе в 2014-2015 годах.

Сканы отчета экс-регионал показал на своей странице в Facebook, при этом откуда они к нему попали украинский политик не сообщает.

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Таким образом, ссылаясь на неофициальные документы, Журавко обвиняет украинских военных в совершении преступлений.

Примечательно, что первыми информацию начали публиковать именно российские СМИ.

"Вооруженные преступники": Россия руками "регионалов" запустила новую кампанию против ВСУ
"Вооруженные преступники": Россия руками "регионалов" запустила новую кампанию против ВСУ
"Вооруженные преступники": Россия руками "регионалов" запустила новую кампанию против ВСУ
"Вооруженные преступники": Россия руками "регионалов" запустила новую кампанию против ВСУ

Экс-нардеп также сообщил, что все "факты" передал министру обороны Украины Степану Полтораку.

"Вооруженные преступники": Россия руками "регионалов" запустила новую кампанию против ВСУ
"Вооруженные преступники": Россия руками "регионалов" запустила новую кампанию против ВСУ
"Вооруженные преступники": Россия руками "регионалов" запустила новую кампанию против ВСУ

Алексей Журавко – народный депутат 5 и 6 созывов от "Партии регионов". В 2014 году выступал против Революции достоинства и бежал в Россию. Служба безопасности Украины объявила его в розыск по подозрению в действиях, направленных на изменение конституционного строя и захват власти.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист и политолог сознался, что Россия развязала войну на Донбассе, чтобы вынудить Украину признать аннексию Крыма. На самом деле этот регион агрессору не нужен и даже наносит ущерб.

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Место
Украина
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Сколько ещё таких документов ,выйдет на свет божий...Закончится международным судом против Турчинова.Яценюка,Порошенко, Муженко,и всёх руководителей нацбатов. Готовьтесь суки, к пожизненному
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Удивил,это давно всем известно.
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