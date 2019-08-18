"Вооруженные преступники": Россия руками "регионалов" запустила новую кампанию против ВСУ

Бывший народный депутат от "Партии регионов" Алексей Журавко опубликовал копии документов о якобы совершенных преступлениях ВСУ на Донбассе в 2014-2015 годах.

Сканы отчета экс-регионал показал на своей странице в Facebook, при этом откуда они к нему попали украинский политик не сообщает.

Таким образом, ссылаясь на неофициальные документы, Журавко обвиняет украинских военных в совершении преступлений.

Примечательно, что первыми информацию начали публиковать именно российские СМИ.

Экс-нардеп также сообщил, что все "факты" передал министру обороны Украины Степану Полтораку.

Алексей Журавко – народный депутат 5 и 6 созывов от "Партии регионов". В 2014 году выступал против Революции достоинства и бежал в Россию. Служба безопасности Украины объявила его в розыск по подозрению в действиях, направленных на изменение конституционного строя и захват власти.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист и политолог сознался, что Россия развязала войну на Донбассе, чтобы вынудить Украину признать аннексию Крыма. На самом деле этот регион агрессору не нужен и даже наносит ущерб.

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