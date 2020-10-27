Волонтер опроса Зеленского в Чернигове: отдал свою маску бабушке, если умру – похоронят

В Чернигове один из несовершеннолетних волонтеров опроса президента Украины Владимира Зеленского признался, что работал в день местных выборов за деньги. Кроме того, он удивил избирателей своим объяснением того, почему стоял возле участка без маски и перчаток.

Видео рассказа подростка опубликовали на Telegram-канале "ВЕХА (Харьков)." Оскар за лучший президентский опрос забирает Чернигов! Это 5! (Вопросов)", – иронизируют в подписи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, парень в качестве оправдания за то, что общается с большим количеством людей без защитных средств, заявил, что его перчатки погрызла собака, а уже использованную маску он отдал посторонней бабушке-избирательнице.

"Она просто сильно хотела, а я не мог равнодушно прореагировать. Она сейчас выйдет и отдаст мне мою маску", – сказал подросток.

Люди, записывавшие видео, удивились и уточнили, что он будет делать, если пенсионерка окажется больна коронавирусом. На это юноша легкомысленно ответил, рассмеявшись: "Если она больна, то заболею, похоронят".

В конце разговора люди спросили, есть ли у мальчика при себе какие-то документы и сколько ему лет. Парень признался, что ему еще не исполнилось 18 лет и подтвердил, что работает за деньги. На замечание о том, что это является нарушением, он возмутился: "Мне этого не говорили. Что я, зря стоял, получается? Будьте тоже людьми, поймите".

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