ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Володимир Мунтян
Володимир Мунтян
Пастор, основатель и лидер Духовного Центра «Возрождение»Все статьи автора

Три ловушки, которые воруют счастье

451

Перемены приходят лишь тогда, когда мы идём наперекор тому, к чему привыкли. Одно из основных условий достижения целей - это выход из зоны комфорта. Чтобы добиваться успеха, нужно не бояться что-то менять в своей жизни. Ведь если у нас в планах достичь чего-то нового, мы должны уметь уходить от привычного. Так подняться на следующую ступеньку шансов намного больше! Есть три ловушки, которые воруют счастье. Сожаление о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоящее.

Новости
Научитесь делать паузы

Умейте ценить то, что у вас есть. Каждый момент неповторим и имеет своё предназначение. Живите здесь и сейчас, не оглядывайтесь назад и не переживайте понапрасну!

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Володимир МунтянВолодимир Мунтян
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel