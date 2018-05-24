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Ян Валетов
Ян Валетов
Писатель, блогер, бизнесмен Все статьи автора

"Волнующие подробности" о Путине, Карле и Кларе

27.9т

Почитал вчерашнюю журналистко-блоггерскую вакханалию о встрече Порошенко и Трампа.

Что могу сказать?

Вне зависимости от моих симпатий или антипатий к Петру Алексеевичу, использовать сведения от неназванного сотрудника украинской разведки и, путаясь суммах, сообщать миру весьма сомнительную историю... И это ВВС.

Все участники балета (я не беру в расчет Петра Алексеевича) все отрицают, никаких доказательств (даже косвенных), кроме заявлений неназванных, не официальных и не отвечающих за свои слова людей, но зато сколько черного пиара...

Вот думаю...

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Есть у меня информация, полученная от одного питерского офицера ФСБ, имя которого я не могу называть, о том, что некто, похожий на нынешнего Президента - собирателя земель русских, долгое время сожительствовал с самцом шимпанзе по имени Карл, скрывая эту постыдную связь от семьи и начальства. Готов поделиться подробностями, но источники назвать не могу. И не уверен, что шимпанзе звали Карл. И не уверен, что это был шимпанзе. И не знаю точно, был ли это самец. Возможно, что речь шла о самке удава, по кличке Клара...

Но репортаж может получиться увлекательный, поверьте. Особенно, за деньги. Больше денег - больше волнующих подробностей.

Вот только источники назвать не могу и за достоверность не ручаюсь. Так что, то ли 400, то ли 600, и Путин будет все отрицать...

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Но мы то знаем, что раз у него есть мужской половой член, то он мог... А раз мог, значит, так оно и было... или могло быть...

Было бы сказано, а кому подхватить, всегда найдется.

Единственное, что меня удивило, это ВВС в качестве ньюсмейкера.

Кстати, я бы не изумился, если бы история оказалась правдой. Ничуть. Просто, в этом состоянии она на правду совсем не похожа.

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Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Яна Валетова
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