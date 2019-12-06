Главная Новости
6 декабря • обновлено в 06:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Волна потепления: синоптики дали прогноз на пятницу в Украине

885
Читать материал на украинском

В Украину в пятницу, 6 декабря, пришло незначительное потепление. Осадков в этот день не предвидится, он будет солнечным.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Теплее всего будет на юге страны, где температура воздуха днем достигнет +9 градусов.

Новости
Снег отменяется: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

На западе днем будет до +7, а в Ужгороде ночью до -11. Погода будет солнечной и без осадков. В центре ожидается до +6 днем, на востоке страны – до +5.

В Киеве в пятницу будет +2…+4 градуса тепла днем, ночью температура снизится до -3. Осадков не предвидится.

Волна потепления: синоптики дали прогноз на пятницу в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Украину ожидают непростые погодные условия. Так, синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги