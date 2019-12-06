Волна потепления: синоптики дали прогноз на пятницу в Украине

В Украину в пятницу, 6 декабря, пришло незначительное потепление. Осадков в этот день не предвидится, он будет солнечным.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Теплее всего будет на юге страны, где температура воздуха днем достигнет +9 градусов.

На западе днем будет до +7, а в Ужгороде ночью до -11. Погода будет солнечной и без осадков. В центре ожидается до +6 днем, на востоке страны – до +5.

В Киеве в пятницу будет +2…+4 градуса тепла днем, ночью температура снизится до -3. Осадков не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Украину ожидают непростые погодные условия. Так, синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны.

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