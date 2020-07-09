Войска России убили воина ВСУ на Донбассе, – ООС

Вследствие вражеских обстрелов террористами "Л/ДНР" на Донбассе прошедшие сутки, 8 июня, погиб один украинский военный, еще трое получили ранения.

Об этом сообщили на странице в Facebook Операции объединенных сил в четверг, 9 июля. Отмечается, что противники 14 раз нарушили режим прекращения огня с запрещенного минскими договоренностями вооружения. Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия.

Кроме того, российско-оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево. В результате были повреждены шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и повреждена потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения, к счастью, нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Марьинки, оккупанты дважды открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем. Неподалеку Авдеевки противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие. У Старогнатовки и Опытного враг обстреливал наши позиции как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Хутора Свободный и Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Новолуганского и Новозвановки агрессор вел огонь из минометов 82-го калибра, а по окрестностям последнего – еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял наши позиции вблизи Зайцевого и задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По данным разведки 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа "Тигр", – отметили в штабе.

Войска России убили воина ВСУ на Донбассе, – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Войска России убили воина ВСУ на Донбассе, – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 июня, на Донбассе скончался один украинский военнослужащий, еще двое бойцов получили ранения.