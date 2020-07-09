Войска России убили воина ВСУ на Донбассе, – ООС
Российские наемники на Донбассе 8 июля 14 раз открывали огонь по украинским военным
Один воин ВСУ погиб, еще трое получили ранения
Кроме того, террористы обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево
Войска России убили воина ВСУ на Донбассе, – ООС. golos.ua
Вследствие вражеских обстрелов террористами "Л/ДНР" на Донбассе прошедшие сутки, 8 июня, погиб один украинский военный, еще трое получили ранения.
Об этом сообщили на странице в Facebook Операции объединенных сил в четверг, 9 июля. Отмечается, что противники 14 раз нарушили режим прекращения огня с запрещенного минскими договоренностями вооружения. Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия.
Кроме того, российско-оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево. В результате были повреждены шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и повреждена потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения, к счастью, нет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Марьинки, оккупанты дважды открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем. Неподалеку Авдеевки противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие. У Старогнатовки и Опытного враг обстреливал наши позиции как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Хутора Свободный и Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Новолуганского и Новозвановки агрессор вел огонь из минометов 82-го калибра, а по окрестностям последнего – еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял наши позиции вблизи Зайцевого и задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.
"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По данным разведки 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа "Тигр", – отметили в штабе.
Войска России убили воина ВСУ на Донбассе, – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Войска России убили воина ВСУ на Донбассе, – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 июня, на Донбассе скончался один украинский военнослужащий, еще двое бойцов получили ранения.