Во вторник в 15-50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса № 1, двигавшегося по улице Курчатова. Взрыв произошел из середины автобуса, то есть взрывчатое вещество находилось внутри. На момент взрыва было известно об одном погибшем и трех раненных. Раненые доставлены в Енакиевскую городскую больницу № 1. Как стало известно в течение дня, погибшие и раненные несовершеннолетние дети, которые возвращались из школы. В рюкзаке (или кармане) одного мальчика была граната, которая сдетонировала и взорвалась...
Могло ли это быть в 2012-2013-м? Нет! Нет! И тысячу раз нет. Никогда в карманах или рюкзаках донбасских подростков до появления русского мира, опочленцев и ихтамнетов, не было гранат. Сигареты были. Рогатки. Ну, перочинные ножики. Редко. Больше айфоны. Жвачки. Какие-то современные игрушки и гаджеты. Но не гранаты.
Теперь в школах ОРДЛО война. Ее туда приносят пропагандисты - учителя и приглашенные учителями опочленцы- "гырои" "наварасий". Они рассказывают детям, как это классно воевать, умирать и убивать. Они приносят гильзы, "учебные" автоматы, гранаты и снаряды. Дети носят камуфляж. В школу приходят священники и рассказывают, как это круто умирать и убивать. Священники благословляют на смерть детей и принесенные опочленцами автоматы и гранаты. Школы ОРДЛО - это конвейер войны. Бесконечное победобесие, бесконечное "повторим и отомстим", бесконечная череда пропаганды. Смерть! Бесконечная смерть!
Дети уже не боятся войны, они ее часть. Они живут ею. Бегут из школы на фронт, фанатеют от милитари-романтики. Пропаганда в школах - это посев семян в благодатную почву. Выпавшая в автобусе из кармана школьника граната это уже плоды.
В 2014-2015 годах пропаганда в ОРДЛО была направлена на взрослое население: "не отдавать кредиты, жить па-масковски, пабагатому, большие пенсии и зарплаты, бандеры отберут шахты, Европа придет добывать сланцевый газ, всех детей воспитают геями, всех разберут на органы и изнасилуют". Одурманенная, алчная, ненавидящая и завистливая массовка сделала картинку для России: Донбасс восстал, Донбасс хочет свободы, Донбасс хочет в Россию. Ею попользовались и бросили. Единственная пропаганда для взрослой категории сейчас - "завтра будет лучше, в Украине еще хуже". Ну, и немного страха – "идут каратели". За пять лет войны взрослое население Донбасса не поумнело, нет, но разочаровалось. Да, теперь они так и говорят "мы не этого хотели, нас обманули". Но свое разочарование они держат в себе, мечтая о реванше.
С 2015 года 85% пропаганды в ОРДЛО брошено на учебные учреждения. Пионеры, захэрята, кадеты, клятвы, посты памяти, марши, парады, военная форма, встречи с военными, песни о войне. В кадетских классах учат минировать, снайперить, мимикрировать, врать, то есть проводить разведку или заманивать "укропа или натовца" в ловушку, перерезать горло штык-ножом, быть патриотом, умирать за Россию и Путина....
На начало войны у меня одна дочь оканчивала школу, ей предстояло выбрать профессию и дальнейшее обучение. Младшая должна была продолжить учиться. В мае 2014 года в школах шли бои. Дети бились класс на класс, в некоторых классах были группировки "укропов" и "русских". Дети ходили обвешанные символикой той страны, которую выбрали… их родители. Ведь чаще всего несовершеннолетние дети делали выбор под влиянием разговоров в доме.
В марте-мае 2014 года в классе моей младшей дочери (а класс сформировался еще в детсаде), украиномовном с детсада классе, было всего 3 "русских" на 15 "укропов". А вот в сентябре 2014 года ситуация поменялась. Уже работала русская пропаганда. Танки местного предателя казака-коммуниста Александра Гайдея вместе с россиянами обстреливали свердловские шахты. Для провокаций разбрасывали возле шахт визитки Яроша, а на танках были украинские флаги. Ведь на тот момент украинский флаг можно было купить в любом книжном-канцелярном магазине, взять на предприятиях Ахметова, куда их завозили ящиками, или в тех же школах. У террористов и коллаборционистов было полно украинской символики, которую они активно использовали для запугивания населения. "Укропы" "бомбили" шахты, "расстреляли" шахтный автобус, стреляли по городу.
На каждый обстрел или кровавую трагедию в минуты приезжали русские ТВ-СМИ. Город обстреливали не только ихтамнеты, но и сами шахтеры, в одночасье ставшие триколорадниками-коллаборационистами-кизяками местной сотни "РИМ". Это было страшно. Страшно было и то, что в школу дети несли ненависть, желание довлеть над "укропами", жажду крови, жажду унижения. То, о чем говорили дома. Дети рассказывали, как вместе с братьями-отцами дежурили на блокпостах города, стреляли по "укропам", по бродячим собакам, просто по машинам. Дети в школы несли мысли взрослых, эмоции взрослых и войну.
Мои нервы не выдержали. Было нереально страшно вести восьмиклассницу в школу среди танков, БТРов, скалящихся кадыровцев и местных попочленцев-алкашей. Было страшно за нее в школе, ведь юношеский максимализм не давал шанса промолчать, когда внезапно ставшие "русскими" дети обзывали Украину. Я понимала, что в оккупации и в "русском мире" у моих детей нет будущего. Мы приняли решение уехать. Бросить все и уехать. Ради них. Ради будущего. Нас не держали ни материальные потери, ни могилки давно умерших бабушки и дедушки, мы точно знали, никакие материальные ценности не заменят нам жизнь, свободу и счастье детей. А умершие. Ну, что сказать, если есть жизнь после смерти, и они нас видят, то, думаю, они бы одобрили наш шаг. Дедушка, прошедший войну, ранение, контузию и плен, ненавидел совков. А люди-совки, кровавая эсссрия уничтожала мой город и край. Одни свердловчане хотели жить в СССР. Я же, как немногие мои земляки- однодумцы, хотела свободы, защищенности, права выбора и слова.
Я хотела жить! Я хотела сохранить жизнь детям. Будущее, вот то, куда мы прыгнули из наплывающего на нас прошлого. Тогда мы не думали ни о своей потерянной работе, ни о том, что придется менять привычки, статус, искать новую работу в новом мире, мы были готовы на все, лишь бы детям ничего не угрожало, лишь бы у детей была жизнь, жизнь полная безопасности, свободы и прав.
Если честно, я не понимаю тех родителей, которые за Украину, но решили дождаться окончания войны в оккупации. Сила пропаганды велика. Дети находятся под почти круглосуточным прессингом. Можно ли в таких условиях сохранить психику ребенка? Дать ему образование не совка, а цивилизованного человека? Дать ему обзор культуры, книг, фильмов, истории, философии вне "русского мира", Прилепина и других "писателей"-террористов? Разъяснить, что такое пропаганда и война, показать, где свои, и где чужие. А еще, еще и научить мимикрировать. Молчать. Изображать из себя "навараса". Участвовать в пропагандистских митингах и акциях… Что потом?
Если честно я не понимаю тех, кто принимает в Украине законы и уже сегодня формирует огромную армию реваншистов, объявляя амнистию по категории "не стрелял - не враг". Ведь пропагандисты-учителя-преподаватели ВУЗов, техникумов, детсадов, ведь пропагандисты-журналисты, они делают для войны намного больше, чем обычные военные. Сколько крови на руках тех, кто разжигал ненависть и разжигает ее до сих пор, кто в школах, улыбаясь, рассказывает о величии Сталина, Путина, России, казачестве и учит ненавидеть Украину? Сколько в "министерствах" ОРДЛО, городских управлениях образования пропагандистов составляло планы агитации и пропаганды, включая в учебный процесс "навараские" "ценности"? Сколько учителя ОРДЛО воспитали "Моторол" и "Гиви"?
Мальчики носят в карманах гранаты. В школу. Дома. В автобусе. Теперь, похоже, в ОРДЛО дети в автобусе, это потенциальная угроза. Дети в ОРДЛО давно не играют в войну. Они живут войной. Они уже война.
Русский мир положил в их головы Сталина, Путина, войну, пионеров, ненависть, величие и желание убивать.
Русский мир положил в их карманы гранаты.
Каждая смерть в ОРДЛО на руках граждан России и местных коллаборционистов.
Каждый, кто кричал "путинвведи, Россия приди, назад в СССР, пабагатому, пенсии, как в России", каждый, кто "просто работает", неся в массы пропаганду в школах, ВУЗах, колледжах, детсадах и СМИ, виновен в каждой смерти на Донбассе, в каждой трагедии, в каждой выпавшей из кармана гранате.
Война на Донбассе закончится тогда, когда жители ОРДЛО начнут бить, не побоюсь слов, вешать и убивать каждого, кто носит триколорадку, кричит о величии России, зовет Путина на помощь, бредит эСССРией, лагерями, НКВД, парадами, войнами, колбасой по 2-20, доносами и разделами чужого имущества.
Война на Донбассе закончится тогда, когда жители Донбасса скажут "никогда снова", осознав, что русское убивает!
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