"Слезы сами покатились": как унижают украинских воинов и как это прекратить

Конфликты из-за бесплатного проезда в транспорте для украинских воинов и их близких порой переходят рамки разумного. Водители маршруток хамят матерям и вдовам погибших воинов, а побратимы героев вывозят маршрутчиков на кладбище и заставляют извиниться.

Решить эту проблему можно разве что монетизацией льгот. В областях уже даже называют суммы - кому и сколько дадут на проезд. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

"Слезы сами покатились"

Муж Татьяны Луцюк, Роман, пошел защищать Украину в 2014 году. А в 2016-м его не стало, он скончался от тяжелых ран. У Татьяны остались две дочки.

"Они возвращались из села от бабушки домой в Луцк. Бабушка - это мама Романа, она осталась одна и у нее слезы не высыхают после смерти сына. По дороге домой дочки сели в маршрутку "Львов-Луцк" и сказали водителю, что у них есть удостоверение семьи погибшего в АТО. Но водитель все равно заставил детей заплатить за проезд. Я встретила их на автостанции и спросила у водителя, как он себя чувствует, беря деньги с детей погибшего? Но он ответил, мол, я же не высадил их, а такую категорию мы бесплатно не возим", - с обидой рассказала OBOZREVATEL Татьяна.

Татьяна Луцюк с дочками Соцсети

По словам женщины, водитель начал "тыкать" ей обратно деньги.

"Но я ответила, что дело не в деньгах, а в уважении. Когда поинтересовалась его фамилией, то он по-хамски мне ответил: "Ты никто, чтобы я тебе что-то говорил". Слезы сами покатились из глаз, а в горле встал ком", - вспомнила Татьяна.

Фамилию водителя-обидчика Татьяна все-таки выяснила - Малетич. "Я недавно ездила во Львов, это очень патриотичный город и там живут достойные люди. Но, оказывается, не все, есть среди них и такие черствые душой как Малетич, для которых важно только собственное обогащение", - говорит Татьяна.

Руководство компании перевозчика Львовского АТП 14631 извинилось перед Татьяной и пообещало водителя наказать.

"Водитель не уволен, но я и не требовала его увольнять. Потому что я понимаю, закона на уровне Украины о бесплатном проезде для семей погибших в АТО нет. Просто во Львовской и Волынской областях приняты местные постановления о бесплатном проезде для нас. Но даже, несмотря на это, не на всех автостанциях дают бесплатные билеты. А для таких как мы это очень важно, потому что пожилые родители, дети погибших должны бесплатно ездить на кладбища к своим родным", - считает Татьяна Луцюк.

Покажи могилу мужа

Еще один дикий случай произошел с Илоной Дорошенкой из Самбора, вдовой погибшего воина. "Мой муж, Владимир, погиб в августе 2014 года в Донецкой области. Я тогда была на восьмом месяце беременности. Володя так и не увидел нашего сына. Я сейчас воспитываю его одна", - рассказала OBOZREVATEL Илона.

Сын Илоны Дорошенко папу видел только на фотографиях Соцсети

В тот день Илона с 3-летним сыном села в маршрутку "Самбор-Рудки-Львов". Молодой водитель потребовал, чтобы она оплатила проезд.

"Он начал насмехаться надо мной, мол, покажи могилу мужа, а то еще неизвестно погиб он или нет. И все это при маленьком сыне, который отца не видел живым, только на фотографиях. Рядом сидел товарищ водителя, который тоже начал отпускать обидные слова", - отметила Илона.

Не выдержав издевательств, молодая женщина заплатила за проезд. "Когда я выходила из маршрутки попыталась пристыдить водителя, но в мой адрес снова понеслись оскорбления. Я расплакалась, успела только номер его автобуса сфотографировать", - говорит вдова погибшего.

На помощь Илоне Дорошенко пришли друзья военного. Они поймали маршрутку на остановке и поговорили с водителем. Правда, покидать кабину водитель отказался, но получил от военных пару подзатыльников.

И хотя в компании, которой принадлежит этот маршрут, сообщили, что водителя уволят, этого не произошло. "Мне сейчас сказали, что водитель в отпуске и скоро выйдет на работу. Когда я позвонила директору компании, он мне ответил так: что я должен сделать, чтобы вы от меня отстали?" - с горечью рассказывает Илона.

Сейчас Илона вынуждена отправиться на заработки в Польшу.

"Мне нужно растить маленького сына, работы нет. В Самборе мне выделили жилье. Ну, как жилье, 50 кв м в здании бывшего суда. Там нет канализации, света, тепла. Я сама купила окна и двери, чтобы хоть как-то обустроиться. В мэрии Самбора разводят руками, не могут помочь даже с небольшим ремонтом, хоть канализацию провести, чтобы мы с сыном могли тут жить. Пока приходится жить у мамы", - рассказывает Илона.

Водителя наказали

В Кропивницком в апреле водителя маршрутки №134, который обидел мать погибшего Игита Гаспаряна, его товарищи вывезли на кладбище, к могиле военного и заставили извиниться.

В Кропивницком водитель извинялся на кладбище http://persha.kr.ua

Мама погибшего Игита Гаспаряна зашла в маршрутку и предъявила удостоверение. "Водитель повел себя неадекватно, взял документ и начал смеяться, а потом выкинул его в окно. "Идите и заберите его на улице", - сказал водитель", - так описала нам историю вдова погибшего Тамара.

Узнав об этом несколько ветеранов приехали в автопарк и нашли этого водителя. Он уверял, что документ не выбрасывал, а просто неудачно пошутил. Водителя отвезли на кладбище, где он и извинился, а часть дневной выручки автопарк передал родственникам погибшего.

Водитель в Кропивницком уверял, что пошутил http://persha.kr.ua/

"Возит ветеранов Куликовской битвы"

Виту Яблоновскую, которая также имеет статус УБД, обругал водитель маршрутки в Одесской области, когда она ехала из Белгород-Днестровского в Сергеевку навестить сына в лагере.

"Водитель ей хамил, вылез даже со своего водительского кресла, ходил по салону и чуть не с кулаками на нее кидался. Заявлял, что он возит только ветеранов Куликовской битвы и Отечественной войны", - рассказал OBOZREVATEL руководитель общественной организации участников АТО "Рапира" Геннадий Дашко.

Когда Вита пообещала, что зайдет на автостанцию, чтобы уточнить, каких льготников должен возить маршрутчик, то он ее высадил раньше и предупредил автостанцию. "Когда Вита туда дошла, то прямо перед носом захлопнули дверь и закрылись на ключ", - говорит Дашко.

Новости Во Львове водитель маршрутки удивил благородным поступком

После скандала хозяин компании-перевозчика вместе с водителем приехали к ветеранам, и водитель извинился перед Витой. Позже его все-таки уволили. "Мы писали много жалоб, проверить фирму должны были представители обладминистрации по транспорту. Но штраф там минимальный, а вся эта переписка длилась год", - рассказывает Дашко.

Нашел свой способ борьбы

Бывший боец АТО Олег Войт нашел свой способ бороться с водителями маршруток. "Я распечатал выдержку из КУпАП, а именно ст. 133-1, где говорится о безосновательном отказе перевозить льготную категорию граждан. А обычно, когда я слышу от них, что они бесплатно меня везти не будут, я делаю вид, что не слышу их и прохожу в салон. В 80% случаев срабатывает. Часто водители не хотят заострять ситуацию после нескольких резонансных случаев", - сообщил OBOZREVATEL Олег Войт.

Правда, несколько конфликтов ему избежать не удалось.

"Однажды я зашел в автобус в Полтаве, предъявил удостоверение. Водитель говорит - один льготник уже есть. Тогда я его спрашиваю, чем он руководствуется, говоря, что только один человек может ехать бесплатно. Водитель отвечает - горисполком что-то там принял. Тогда я ему процитировал п.7 ст. 123 "Про статус ветеранов войны и гарантии их социальной защиты". Далее он начал звонить Ване и жаловаться, как его все задолбало, и, может, лучше давать таким как я по морде и силой выкидывать из транспорта. После того как он поныл по телефону, он передал мне трубочку и сообщил, что Ваня - это некий представитель транспортного отдела горисполкома", - отметил Олег.

По его словам, Ваня на самом деле оказался собственником маршрутки.

"Ваня сказал, что в негородском транспорте есть только одно льготное место. На что я спросил: когда это транспорт, который курсирует по Киевскому району Полтавы, вдруг стал не городским? Ваня попытался рассказать, что границы города регулируются дорожными знаками круглой формы. Я сказал, что мне разговаривать с ним неинтересно. Водитель еще поворчал и поехал", - рассказал Олег.

А вот в Житомире ему все-таки пришлось вызывать полицию.

"Я в маршруте №115 предъявил удостоверение, но водитель схватил меня за руку и сообщил, что везти меня бесплатно не будет. Потому что уже сидит такой как я. А еще один стоит на остановке и ждет новую маршрутку. Я высвободил руку и сел в автобус. Водитель заглушил мотор и всем видом показывал, что никуда он не поедет. Чтобы не провоцировать конфликт с пассажирами, я подошел к водителю и показал ему выдержки из закона. Но он заявил, что это ему неинтересно. Тогда я предложил ему вызвать полицию, раз я что-то нарушаю", - вспоминает мужчина.

В итоге водитель отказался, а полицию вызвал Олег.

"Неожиданно на автостанцию съехалось пять автобусов, хотя тут и одного с трудом дождешься. Хорошо, что мы были втроем. Когда приехала полиция, мы написали заявление. И водитель вдруг оказался не таким гонористым, только повторял, что не возить льготников - это указание перевозчика, мол, с ним какой-то договор не подписан. И тыкал какую-то газету. Второй водитель, который больше всего боготворил своего перевозчика, все-таки нас троих отвез куда надо, но всю дорогу ворчал", - сообщил Войт.

Что даст монетизация

По мнению руководителя общественной организации ветеранов АТО "Рапира" Геннадия Дашко, решить конфликт может только одно - монетизация льгот на проезд в транспорте.

"С одной стороны, перевозчики жалуются, что государство им не компенсирует бесплатный провоз льготников. А с другой, область говорит, что у них в бюджете заложено несколько миллионов на компенсацию проезда, в том числе и для участников АТО. Но чтобы их получить, перевозчик должен навести порядок в документах, подать отчет. Они должны официально оформить всех водителей, лицензировать автобусы. Они не хотят этим заниматься. Владельцу легче собрать 2-3 тыс грн в за рейс, а остальное водитель кладет в карман. Вот он и бьется за свои деньги", - говорит Дашко.

Решение о монетизации льгот уже принято. Хотя замглавы комитета социальной политики парламента, депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Куницин считает, что пока не понятно будет ли лучше от нее или нет.

"Мы просили министерство просчитать и дать нам ответ: сколько в день, месяц тратят на проезд льготники в городах, селах. Вы же понимаете, что в селах общественного транспорта нет, ветераны АТО и их близкие по селу на транспорте каждый день не ездят, разве что когда выезжают в другие села или города. У них одни суммы. У тех, кто живет в городе - другие. Нам цифры не показали. И сейчас называют сколько в месяц будут выделять, это мизер", - считает Куницин.

В городах и областях уже обсуждают и даже называют суммы, которые будут выдавать на проезд льготникам, в т.ч. и ветеранам АТО. Например, во Львовской области планируют выделять 135 грн в месяц. Тем, кто имеет право на проезд в междугороднем транспорте, добавят 20%. В Харьковской области планируют выделять 130 грн в месяц. На Волыни всего 69 грн. В Винницкой области - 97 грн, Кировоградской - 97,5 грн, Николаевской - 110 грн, Ровенской - 90 грн, Тернопольской - 100 грн, Черниговской - 112,5 грн, Донецкой - 106,8 грн.