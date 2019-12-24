"У меня там дом!" Воин ВСУ из Луганска растрогал сеть криком души

В сети появилось трогательное видео с воином ВСУ из Луганска, на котором он призывает людей бороться за единую Украину, а не сдавать территории врагу.

Ролик опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. "Мужчина, как никто другой, знает, как оно – в прямом смысле слов потерять дом. Просто послушайте его историю. Посмотрите ему в глаза. И не забудьте помочь армии", – отметили авторы поста (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, защитник по имени Владимир рассказал, что ему пришлось покинуть родной город в 2014 году. Он выехал из него в область к родителям, надеясь, что через пару месяцев конфликт прекратится. Однако он длится уже шестой год.

В итоге в 2015 году мужчина сам пошел в военкомат и призвался в армию, чтобы защищать Украину от оккупантов, что и продолжает делать по сей день.

Воин ВСУ Скриншот видео

"Я говорил: можем прямо сейчас все бросить, сесть на БТР и уехать. А давай отдадим до Харькова туда, до Запорожья! А надо Одесская область? Давайте Одесскую область отдадим! Целой должна Украина быть, я сам из Луганска! В Луганск, конечно, хочется, у меня там дом. Но вы представляете, что такое мне назад вернуться? Это жизни не будет мне, моей жене, моему ребенку", – говорит Герой.

Кроме того, его огорчает то, что многие из его знакомых пошли воевать на сторону российских террористов "ЛНР".

"Много пошли воевать на ту сторону, даже очень много знакомых. Мотивы? Какое-то такое мышление вернуть СССР. Дедушка с бабушкой рассказали, что там мороженное было вкусное", – возмутился украинский воин.

Украинцы восхитились силой духа защитника, который потерял дом из-за российской оккупации, и оставили под постом около тысячи лайков, более 250 репостов, а также полсотни комментариев со словами поддержки.

"Спасибо вам за все, сил, здоровья, мудрости. Мира и спокойствия", "Береги вас, Бог", "Вы настоящие украинцы, которые не изменили Неньке", "Настоящие Герои! Береги их, Господь", "Такие бы были все на Донбассе, то, наверное, уже территория была бы подконтрольна Украине", "Храни вас, Бог! Люди чести и достоинства!!! Спасибо", "Человек чести, ему не нужно рассказывать о "русском мире" и никто не имеет права на Луганск больше, чем он", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети произвело фурор видео с израильтянином Григорием Пивоваровым, который пошел воевать за Украину в составе батальона ВСУ "Айдар". Он пошел на Донбасс еще в 2014 году, поскольку считает своим главным врагом "русский мир".

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