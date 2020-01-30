Защитник Украины, который ехал в отпуск с передовой на Донбассе, ярко приструнил водителя автобуса в Россию за навязчивую рекламу.

Об инциденте рассказали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, уточнив, что он произошел на вокзале в Бахмуте.

"На Ростов! Ростов! Москва!" – разрывается на автовокзале Бахмута один из тучных местных водителей. Двухэтажные автобусы ездят отсюда в Россию, кажется, чаще, чем в соседнюю Константиновку. К ним выстраиваются огромные очереди, и от этого становится гадко на душе. "Что думаем? Ехать будем?" – с ухмылкой обращается водитель к парню лет 20. Щупленький, с огромными голубыми глазами парень презрительно смотрит и выпаливает: "Я домой с передовой еду. Засунь себе в *опу Ростов", – написали волонтеры.

Они отметили, что столкновение с такой реальностью – это, по сути, самое сложное для украинских военных, которые борются за независимость государства на востоке.

"Потому что пару часов назад россияне и их наемники пытались убить тебя, а теперь ты стоишь на автовокзале среди людей, собирающихся на заработки или "погостить" в Россию. Пройдет неделя: ты вернешься из отпуска, снова проедешь этот же город, снова увидишь автобусы в Ростов и Москву, и снова вернешься на передовую, чтобы защищать патриотов и всех остальных", – написали авторы проникновенной истории о защитнике.

Воин ООС

Пост нашел огромный отклик среди украинских патриотов. Он собрал 5 тысяч лайков, более 750 репостов и 250 комментариев, в которых люди выразили возмущение цинизмом некоторых соотечественников.

"Грустно это, очень грустно! Даже противно от этого. До сих пор есть "люди", которые предлагают поехать"за поребрик" или москальских артистов посмотреть, послушать", "Такие же в Харькове на ж/д площади, от самых дверей вокзала бросаются на тебя и орут "На Белгород маршрутка, это тебе не шутка!". Какие тут еще, бл*, шутки", "Такое же виделе в Волновахе. Противно", – негодуют украинцы.

"Из каждого украинского города идут автобусы на Расею. Обидно", "Два параллельных мировоззрения. "Мы же братья", "Желудки бегают по россиям. Им все равно, лишь бы похлебку давали", "Это потомки тех, кто занял пустые дома украинцев, убитых Голодомором. Их родина – там, где деньги и нажива", – возмущаются под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинский волонтер-парамедик Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель автобуса Busfor во время поездки из Луцка в Киев отказался выключать российский сериал.

Он согласился высадить Черногуз и ее подругу, аэроразведчика Настю Конфедерат, посреди дороги, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино". Пассажиры при этом не заступились за девушек, а одна женщина и вовсе обозвала их "убийцами".

Черногуз возвращалась с похорон своего парня, воина ВСУ Николая Сорочука, которого убили террористы на Донбассе.

Компания-перевозчик Winew отреагировала на скандал с водителем, который высадил из автобуса волонтеров, и извинилась за инцидент.

Позже стало известно, что экипаж рейса, где произошел скандал с волонтерами, уволили с работы.

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