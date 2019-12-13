"Освободим с ним Крым!" Воин ООС поделился трогательной мечтой

Офицер НГУ, участник ООС на Донбассе Харитон Старский рассказал, что мечтает освободить от российской оккупации Крым, въехав туда на БТР с крымскотатарским флагом.

Его защитнику подарили крымскотатарские друзья, которые живут на временно оккупированном полуострове. О трогательной мечте воина написали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

"У меня в Крыму живет много друзей – крымских татар. В свое время они переслали мне свой флаг, и я им пообещал, что, когда мы будем освобождать Крым, я поеду на БТРе, на котором он будет развеваться. Я обязательно это сделаю!" – уверенно говорит военный.

Старский также рассказал, как начался его боевой путь. Ведь, несмотря на военную династию, до событий 2014 года он был гражданский человеком.

Харитон Старский Facebook "Повернись живим"

"Мой отец, дед и прадед – военнослужащие. Я до войны занимался гражданской работой – по специальности я специалист по связям с общественностью, работал в различных международных проектах. Когда на востоке Украины начались боевые действия, вопрос "Идти или нет?" даже не возникал. Прежде всего я понимал: если я не пойду, то пойдет другой парень, возможно, значительно моложе меня, у которого вся жизнь впереди", – вспоминает воин.

Кроме того, на решение воина повлияло и то, что его близкий друг из батальона "Донбасс" в 2014 году под Иловайском попал в плен к россиянам.

"Нет таких слов, чтобы передать, что чувствовала его семья. Тогда я решил, что надо его вытаскивать и поехал на восток. Друга в итоге обменяли, но я понял, что война на этом не закончится – надо воевать до победы", – делится личной мотивацией Старский.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир одного из отделений ВСУ, принимающих участие в ООС на Донбассе, регулярно устраивает яркий троллинг оккупантам. Максимально близко к их позициям он устанавливает флаги Украины. Мужчина рассказал, что мечтает сделать это и в Луганске.

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