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"Воды по косточки!" "Укрзалізниця" вляпалась в скандал из-за потопа в вагоне. Видео

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"Укрзалізниця" попала в новый скандал с "утонувшим" вагоном, который залило из-за дождя.

Видео инцидента было опубликовано в группе dtp.kiev.ua на Facebook. На кадрах видно, что аварию пытались исправить при помощи ведра.

"Взяли билеты на поезд Николаев-Москава до Черкасс. В день поездки на улице шел очень большой дождь. Заходим мы в вагон не предвещая беды, а там вот это… Вода с потолка льется как с ведра и в вагоне уже по косточки воды", ­– сообщил возмущенный пассажир.

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На видео показали места, билеты на которые были приобретены людьми.

"А по билетам это наши места где мы должны были ехать. Вот такие в общем вагоны пускает наша "Укрзалізниця" на международное соединение. Позор!" – рассказал автор видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажиры поезда "Геническ – Черновцы" столкнулись с отсутствием окна в одном из вагонов. Персонал при этом решать проблему не спешил, списывая все на то, что "сейчас вообще-то лето".

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Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Нельзя так неуважительно относится к ГДР-овским вагонам, они вам ещё лет 50 могут прослужить :)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
украинский ГИДРОлуп. омеляша занят критикой президента. ему не до ваших вагонов.
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Укрализичный хиперлуп. С душем.
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