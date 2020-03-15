Во Львове с понедельника, 16 марта, закроют все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

Об этом 15 марта сообщил мэр города Андрей Садовый на своей странице в Facebook. Он отметил, что запрет касается заведений торговли и общественного питания.

"Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже" – написал Садовый.

Карантин во Львове:большинство заведений закроют Коллаж

Напомним, в областную инфекционную больницу Львова госпитализированы 4 человека с подозрением на коронавирус.

Карта распространения COVID-19 по миру:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

ВОЗ отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса.

Первая жертва коронавируса в нашей стране – 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.

Она недавно вернулась из Польши, где, предположительно, и заразилась COVID-19. Пациентка скончалась 13 марта.

В этот же день в Италии умерла 65-летняя украинка, которую госпитализировали с COVID-19.

В Черновицкой области, по последним данным, зафиксировано уже два случая заболевания. Таким образом (на 15 марта) официально подтверждено три случая коронавируса на территории Украины.

О том, что будет, если в стране введут режим ЧП, читайте по ссылке.

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