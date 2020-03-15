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15 марта • обновлено в 22:39
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Во Львове из-за коронавируса закрывают ТРЦ и кафе

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Во Львове с понедельника, 16 марта, закроют все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

Об этом 15 марта сообщил мэр города Андрей Садовый на своей странице в Facebook. Он отметил, что запрет касается заведений торговли и общественного питания.

"Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже" – написал Садовый.

Карантин во Львове:большинство заведений закроют

Карантин во Львове:большинство заведений закроют

Коллаж

Напомним, в областную инфекционную больницу Львова госпитализированы 4 человека с подозрением на коронавирус.

Карта распространения COVID-19 по миру:

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Андрей Садовый
Место
Украина Львов
Теги
болезнь запрет карантин
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