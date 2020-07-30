Во Львове вышел из комы 4-летний мальчик, пробывший под водой 5 минут

Мальчик, который упал в бассейн, пришел в сознание.

Львовским врачам удалось вывести из комы четырехлетнего мальчика, который упал в бассейн и пробыл под водой 5 минут.

Ребенка сняли с аппарата ИВЛ, его состояние – средней степени тяжести, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Мальчик упал в воду в собственном дворе. Родители вдруг заметили, что сына нет, и нашли его на дне полутораметрового бассейна.

Отец сумел реанимировать ребенка, мальчик начал дышать, но оставался без сознания.

Скрин видео

Как рассказала сотрудница больницы, сейчас мальчик может самостоятельно кушать.

"Пять дней был в коме и в конце концов пришел в себя. Врачи надеются, что ребенок полностью выздоровеет и утопление не будет иметь последствий для маленького пациента", – говорится в сюжете.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области в реку Ингулец с пирса упал трехлетний мальчик. Бригада скорой помощи и сотрудники полиции полтора часа пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось.