''Оплатила собственную смерть'': рассказ отца трагически погибшей во Львове студентки

Молодая пара погибла от угарного газа во львовской квартире, которую сняла всего на несколько дней. Безответственные хозяева установили газовое оборудование в неработающем старинном камине. Включив отопление, Настя Ковальчук (Барсук) и Андрей Рассказчиков погибли.

Выжить удалось только двум их друзьям. Один из них еще в больнице. Подробности трагедии рассказал OBOZREVATEL отец Насти, Александр Ковальчук.

Главное:

Газовая горелка была установлена в неработающем старом камине.

Злополучную квартиру постоянно сдавали туристам.

Это уже не первый случай во Львове, когда люди гибнут от угарного газа в старых домах.

Руками схватилась за край ванной

21-летняя Настя Ковальчук (в соцсетях Барсук) с друзьями – своим парнем Андреем Рассказчиковым, а также с Егором и Машей, отправились всего на четыре дня погулять во Львов.

Настя Ковальчук Facebook Анастасии Барсук

"Настенька очень любила этот город. Она бывала во Львове в школе, а года три назад упросила нас с мамой отпустить ее туда на три дня, просто побродить по его улицам. В этот Новый год поехать во Львов у них не получилось, а тут подвернулась возможность. Сняли двухкомнатную квартиру на Дорошенко, 65. Заплатила деньги за все дни. Словно оплатила собственную смерть", – со слезами рассказывает отец Насти.

В злополучную квартиру родители Насти попали только на следующий день после смерти ребят, уже 12 января.

"Мне очень больно было слушать, как на одном канале рассказывали, что ребята приехали туда и распивали алкоголь. Это неправда! Настя терпеть этого не могла, она даже меня несколько лет назад уговорила бросить курить. А накануне смерти она звонила маме, рассказывала, что они были в кафе. Присылала фото большого блюда с едой. А когда мы пришли в ту квартиру, там все было аккуратно, чисто, никаких бутылок или окурков. Никто там не убирал, а ее вещи аккуратно сложены, в ванной стоит крем. Разве пьяный человек будет так делать?" – волнуется отец девушки.

Ребята заселились в квартиру 10 января вечером. А уже утром 11 января примерно в 11:30 ее подруга Маша позвонила в скорую и сказала, что им плохо.

"В квартире я увидел старый камин. Я специально его потрогал, он был абсолютно холодный. Если бы его топили, он все равно был бы теплым, я строитель и знаю это. В стену комнаты, в которой поселились Настя и Андрей, проведена газовая труба, она подключена к газовой горелке для отопления. Это все самодельное, горелка стояла на кирпиче в камине. Если ребята что-то и включили, так это газ для отопления и для нагрева воды. Но у камина не было дверок, не было даже задвижки, которая перекрывает поток угарного газа. А вентилятор в ванной комнате вставлен прямо в дымоход. Вероятно, погода была такая, что весь этот чад стал идти в другую сторону", – отметил Александр.

Утром первым в ванную пошел мыться Егор, которому удалось выжить. Правда, ему тоже стало плохо, его поместили в барокамеру, но его жизни ничто не угрожает. Маша не успела сходить в ванную, поэтому, вероятно, она пострадала меньше всего и уже дома. Вслед за Егором мылся Андрей. Выйдя из ванной, он сразу лег на кровать, там его тело и нашли. А потом в комнату, уже наполненную угарным газом, пошла Настя. Ее тело было свешено с ванной, руками она схватилась за край – видимо, пыталась выбраться.

Андрей Рассказчиков www.facebook.com Светланы Рассказчиковой

Родителе лежат в больнице

Настю похоронили 14 января в родном Глухове, хотя последние годы семья живет в Киеве. Сюда Анастасия переехала в 6-м классе.

"Она с медалью закончила школу. Сама поступила на бюджет в КПИ. Но через полгода поняла, что не тот факультет выбрала. И на следующий год снова поступила уже на издательское дело и редактирование, училась на 4 курсе. Сама оплачивала учебу, работала в агентствах, занималась PR. 14 января, когда мы ее похоронили, она должна была выйти на работу. Ей стали звонить с работы, тогда я и взял трубку", – говорит отец.

Настю похоронили в родном Глухове Facebook Анастасии Барсук

Сейчас родители Насти в больнице, лежа в разных палатах, они тяжело переносят потерю единственной дочери.

Заявление пришлете по почте

В полиции Львова сообщили OBOZREVATEL, что решают вопрос об открытии уголовного дела. Правда, отец Насти рассказал, что когда они забирали тело дочери, то в полиции посоветовали не торопиться с заявлением, мол, потом по почте пришлете.

Также в полиции уверяли родителей, что квартиру сдает очень пожилой дедушка – хотел подзаработать копеечку, переехал к детям, а квартиру сдал туристам. "Хотя друзья Насти уже проверили, где они арендовали это жилье и кому платили за него. И выяснили, что квартира сдается постоянно. Сейчас уже все следы в интернете стирают", – говорит отец погибшей.

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Кстати, владелец злополучной квартиры так и не вышел на связь с родными погибших.

Выбирайте отели или расспрашивайте подробности

Львов славится тем, что тут активно сдают жилье туристам, причем в старом городе в основном дома очень старые, с печным и газовым отоплением. И попасть на таких горе-хозяев очень легко.

Во Львове это уже не первая смерть туристов от угарного газа в частных квартирах. Так, 2 июля прошлого года на ул. Клепаривской, 12 угарным газом отравились двое туристов из Беларуси, тогда погибла 22-летняя девушка. Еще один случай произошел 8 октября прошлого года. На улице Гушалевича, 8а газом отравились две туристки из Беларуси и Одесской области. Их удалось спасти.

Валерия Овсяник, редактор сайта "Турпрофи" и туристический эксперт рассказала OBOZREVATEL, что в таких случаях лучше выбирать отели: "Там хотя бы пожарная инспекция на страже, насколько это возможно в нашей стране. Если уже решили брать квартиру, то обязательно расспрашивайте хозяев о том, что у них там с газом, отоплением. Прочитайте отзывы об этом жилье в системах бронирования, там могут всплыть подробности. Хотя утечка газа может случиться и в относительно новом доме".

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