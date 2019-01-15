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Марина Петик
Марина Петик
ЖурналистВсе статьи автора

''Оплатила собственную смерть'': рассказ отца трагически погибшей во Львове студентки

10.2тЧитать материал на украинском

Молодая пара погибла от угарного газа во львовской квартире, которую сняла всего на несколько дней. Безответственные хозяева установили газовое оборудование в неработающем старинном камине. Включив отопление, Настя Ковальчук (Барсук) и Андрей Рассказчиков погибли.

Выжить удалось только двум их друзьям. Один из них еще в больнице. Подробности трагедии рассказал OBOZREVATEL отец Насти, Александр Ковальчук.

Главное:

  • Газовая горелка была установлена в неработающем старом камине.

  • Злополучную квартиру постоянно сдавали туристам.

  • Это уже не первый случай во Львове, когда люди гибнут от угарного газа в старых домах.

Руками схватилась за край ванной

21-летняя Настя Ковальчук (в соцсетях Барсук) с друзьями – своим парнем Андреем Рассказчиковым, а также с Егором и Машей, отправились всего на четыре дня погулять во Львов.

Настя Ковальчук

Настя Ковальчук

Facebook Анастасии Барсук

"Настенька очень любила этот город. Она бывала во Львове в школе, а года три назад упросила нас с мамой отпустить ее туда на три дня, просто побродить по его улицам. В этот Новый год поехать во Львов у них не получилось, а тут подвернулась возможность. Сняли двухкомнатную квартиру на Дорошенко, 65. Заплатила деньги за все дни. Словно оплатила собственную смерть", – со слезами рассказывает отец Насти.

В злополучную квартиру родители Насти попали только на следующий день после смерти ребят, уже 12 января.

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"Мне очень больно было слушать, как на одном канале рассказывали, что ребята приехали туда и распивали алкоголь. Это неправда! Настя терпеть этого не могла, она даже меня несколько лет назад уговорила бросить курить. А накануне смерти она звонила маме, рассказывала, что они были в кафе. Присылала фото большого блюда с едой. А когда мы пришли в ту квартиру, там все было аккуратно, чисто, никаких бутылок или окурков. Никто там не убирал, а ее вещи аккуратно сложены, в ванной стоит крем. Разве пьяный человек будет так делать?" – волнуется отец девушки.

Ребята заселились в квартиру 10 января вечером. А уже утром 11 января примерно в 11:30 ее подруга Маша позвонила в скорую и сказала, что им плохо.

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"В квартире я увидел старый камин. Я специально его потрогал, он был абсолютно холодный. Если бы его топили, он все равно был бы теплым, я строитель и знаю это. В стену комнаты, в которой поселились Настя и Андрей, проведена газовая труба, она подключена к газовой горелке для отопления. Это все самодельное, горелка стояла на кирпиче в камине. Если ребята что-то и включили, так это газ для отопления и для нагрева воды. Но у камина не было дверок, не было даже задвижки, которая перекрывает поток угарного газа. А вентилятор в ванной комнате вставлен прямо в дымоход. Вероятно, погода была такая, что весь этот чад стал идти в другую сторону", – отметил Александр.

Утром первым в ванную пошел мыться Егор, которому удалось выжить. Правда, ему тоже стало плохо, его поместили в барокамеру, но его жизни ничто не угрожает. Маша не успела сходить в ванную, поэтому, вероятно, она пострадала меньше всего и уже дома. Вслед за Егором мылся Андрей. Выйдя из ванной, он сразу лег на кровать, там его тело и нашли. А потом в комнату, уже наполненную угарным газом, пошла Настя. Ее тело было свешено с ванной, руками она схватилась за край – видимо, пыталась выбраться.

Андрей Рассказчиков

Андрей Рассказчиков

www.facebook.com Светланы Рассказчиковой

Родителе лежат в больнице

Настю похоронили 14 января в родном Глухове, хотя последние годы семья живет в Киеве. Сюда Анастасия переехала в 6-м классе.

"Она с медалью закончила школу. Сама поступила на бюджет в КПИ. Но через полгода поняла, что не тот факультет выбрала. И на следующий год снова поступила уже на издательское дело и редактирование, училась на 4 курсе. Сама оплачивала учебу, работала в агентствах, занималась PR. 14 января, когда мы ее похоронили, она должна была выйти на работу. Ей стали звонить с работы, тогда я и взял трубку", – говорит отец.

Настю похоронили в родном Глухове

Настю похоронили в родном Глухове

Facebook Анастасии Барсук

Сейчас родители Насти в больнице, лежа в разных палатах, они тяжело переносят потерю единственной дочери.

Заявление пришлете по почте

В полиции Львова сообщили OBOZREVATEL, что решают вопрос об открытии уголовного дела. Правда, отец Насти рассказал, что когда они забирали тело дочери, то в полиции посоветовали не торопиться с заявлением, мол, потом по почте пришлете.

Также в полиции уверяли родителей, что квартиру сдает очень пожилой дедушка – хотел подзаработать копеечку, переехал к детям, а квартиру сдал туристам. "Хотя друзья Насти уже проверили, где они арендовали это жилье и кому платили за него. И выяснили, что квартира сдается постоянно. Сейчас уже все следы в интернете стирают", – говорит отец погибшей.

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Кстати, владелец злополучной квартиры так и не вышел на связь с родными погибших.

Выбирайте отели или расспрашивайте подробности

Львов славится тем, что тут активно сдают жилье туристам, причем в старом городе в основном дома очень старые, с печным и газовым отоплением. И попасть на таких горе-хозяев очень легко.

Во Львове это уже не первая смерть туристов от угарного газа в частных квартирах. Так, 2 июля прошлого года на ул. Клепаривской, 12 угарным газом отравились двое туристов из Беларуси, тогда погибла 22-летняя девушка. Еще один случай произошел 8 октября прошлого года. На улице Гушалевича, 8а газом отравились две туристки из Беларуси и Одесской области. Их удалось спасти.

Валерия Овсяник, редактор сайта "Турпрофи" и туристический эксперт рассказала OBOZREVATEL, что в таких случаях лучше выбирать отели: "Там хотя бы пожарная инспекция на страже, насколько это возможно в нашей стране. Если уже решили брать квартиру, то обязательно расспрашивайте хозяев о том, что у них там с газом, отоплением. Прочитайте отзывы об этом жилье в системах бронирования, там могут всплыть подробности. Хотя утечка газа может случиться и в относительно новом доме".

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
отравились угарным газомтуристыво Львове отравились туристы
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Бандеры девочку убили в газовой камере, пидоры!!! Аваковских полицаев на кол!!!
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Аваковская полиция покрывает бандер! Авакова на Фонарь! Пусть висит рядом с антихристом Варфоромешкой!!!
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