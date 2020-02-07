Во Львове предложили РФ обменять агента НКВД на пленных украинцев

Во Львове отказались передать родственникам в Россию останки агента НКВД Николая Кузнецова, предложив обменять их на пленных в РФ украинцев.

Такое решение в пятницу, 7 февраля, принял исполнительный комитет Львовского городского совета, передает "Захид.нет". Чиновники решили отложить передачу останков до получения заключения от СБУ и МИД Украины.

При этом мэр города Андрей Садовый отметил, что пока в плену России находятся граждане Украины, то рассматривать вопрос возврата останков агента НКВД невозможно.

Андрей Садовый

"Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики. Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находится в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигать в фарватере политики нашего государства. Этот вопрос государства", – заявил Садовый.

Мэр подчеркнул, что пока идет война с Россией, все вопросы такого уровня должно решать государство.

"Если это поможет вернуть из российского плена кого-то из наших ребят – я бы был очень счастлив. Должна быть государственная позиция. Я бы очень хотел, чтобы наши украинцы, которые есть в плену, вернулись к своим семьям. Я бы говорил этот вопрос рассматривать в комплексе, тогда это будет честно. Можем посмотреть мировую практику, таких случаев было сотни", – пояснил Садовый.

Демонтированный памятник Кузнецову во Львове Википедия

Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погибшего 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков спецагента НКВД провели в 1959 году. В 2015 году имя Кузнецова было внесено в "Список лиц, подпадающих под "Закон о декоммунизации".

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи обнаружили на территории бывшей Дрогобычской тюрьмы во Львовской области останки 61 жертвы сталинских репрессий.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!