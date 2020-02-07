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8 февраля • обновлено в 07:43
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Во Львове предложили РФ обменять агента НКВД на пленных украинцев

8.9т
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Во Львове отказались передать родственникам в Россию останки агента НКВД Николая Кузнецова, предложив обменять их на пленных в РФ украинцев.

Такое решение в пятницу, 7 февраля, принял исполнительный комитет Львовского городского совета, передает "Захид.нет". Чиновники решили отложить передачу останков до получения заключения от СБУ и МИД Украины.

При этом мэр города Андрей Садовый отметил, что пока в плену России находятся граждане Украины, то рассматривать вопрос возврата останков агента НКВД невозможно.

Андрей Садовый

Андрей Садовый

"Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики. Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находится в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигать в фарватере политики нашего государства. Этот вопрос государства", – заявил Садовый.

Мэр подчеркнул, что пока идет война с Россией, все вопросы такого уровня должно решать государство.

"Если это поможет вернуть из российского плена кого-то из наших ребят – я бы был очень счастлив. Должна быть государственная позиция. Я бы очень хотел, чтобы наши украинцы, которые есть в плену, вернулись к своим семьям. Я бы говорил этот вопрос рассматривать в комплексе, тогда это будет честно. Можем посмотреть мировую практику, таких случаев было сотни", – пояснил Садовый.

Демонтированный памятник Кузнецову во Львове

Демонтированный памятник Кузнецову во Львове

Википедия

Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погибшего 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков спецагента НКВД провели в 1959 году. В 2015 году имя Кузнецова было внесено в "Список лиц, подпадающих под "Закон о декоммунизации".

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи обнаружили на территории бывшей Дрогобычской тюрьмы во Львовской области останки 61 жертвы сталинских репрессий.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Андрей Садовый
Место
Украина Львов
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Комментарии
31
14
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45
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20
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8
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gotsman dawid
gotsman dawid
дурдом отдыхает
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2
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Пети Moщи
Пети Moщи
Нeдoнaцики костями героя торгуют, а я бы отдал пару kapaтeлей, и на весь мир показал бы обмен. Пусть знают с кем имеют дело.
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8
2
2 из 3 ответов | показать все
Пети Moщи
Пети Moщи
Ильчук Андрей, yeбok, зиryют у тебя в cвинаpне, не переводи стрелки мpaзь бaндepoвckaя
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0
0
Monaxow monaxow48
Monaxow monaxow48
Ильчук Андрей, гитлеровские халуи - бендеровцы убили Николая Кузнецова, а их внуки торгуют его прахом. Не зря во Львове вывешивали... https://fishki.net/upload/users/2019/02/10/1508989/9ab16457be2e6ded1e052fce64810c22.jpg
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Zagayko Misha
Zagayko Misha
Во Львове,людям вообще бошку снесло от недоумия!Маразм крепчает!
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