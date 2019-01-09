ВНО в Украине: в Минобразования развеяли главный страх абитуриентов

В Украине во время внешнего независимого оценивания абитуриенты, которые уверены, что им не засчитали правильный ответ, имеют право обжаловать результаты тестирования.

Об этом рассказал в эфире ObozTV генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров. Он прокомментировал популярные среди абитуриентов слухи о "вопросах без правильного ответа".

"Если возникает вопрос, ответ на который оказывается неоднозначным, то поступающие, независимо от того, какой из правильных ответов назвали, получают полный балл. Всегда была система – если комиссия признавала, что есть два правильных ответа, или хотя бы один ответ правильный, а второй почти правильный, но с какими-то нюансами, то засчитывали оба ответа", – подчеркнул Шаров.

По его словам, "такая система существует столько же, сколько и ВНО".

"Человек, который участвует в ВНО, всегда имеет право подать апелляцию как к оценке, так и результату, и апелляция будет рассмотрена Украинским центром оценивания качества образования (УЦОКО). Работа пройдет повторную проверку – это нормальный процесс, который всегда происходит", – добавил представитель Минобразования.

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Отметим, что 8 января в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Она будет проводиться до 31 января на сайтах регионального центра оценивания качества образования.

Как ожидается, пробное ВНО даст возможность абитуриентам опробовать свои силы перед итоговым тестированием.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на сколько взлетят цены на репетиторов, когда выпускники школ будут обязательно сдавать ВНО по математике.

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