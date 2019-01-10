ВНО в 9 классе: появились разъяснения Минобразования о сроках

В 2019 году ученикам 9-х классов не придется сдавать государственную итоговую аттестацию по технологии ВНО.

Как сообщили в Министерстве образования, пройти внешнее независимое оценивание предстоит только ученикам 11-х классов и студентам учреждений высшего (колледжи и техникумы) и профессионального образования.

Ученики 9-х классов будут сдавать итоговую аттестацию письменно и в той форме, какая была в предыдущих годах (ГИА).

Напомним, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщала, что запуск ВНО в 9-м классе планируется к старту старшей профильной школы НУШ, ориентировочно с осени 2027 года.

В отношении выпускников 11-х классов, то им результаты ВНО будут засчитываться как оценки за ГИА по следующим предметам:

украинский язык и литература (часть по украинскому языку; обязательно);

математика или история Украины (период ХХ - начало ХХІ века; на выбор выпускника);

один из предметов, по которым проводится ВНО (на выбор выпускника).

Ученикам, которые выберут иностранный язык, результат ВНО будет зачислен в зависимости от уровня, на котором они изучали язык.

Студенты учреждений высшего и профессионального образования будут сдавать аттестацию в форме ВНО только по двум предметам: украинскому языку и на выбор по математике или истории Украины.

narodna-pravda.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, абитуриенты, которые при сдаче ВНО будут уверены, что им не засчитали правильный ответ, сохранят право обжаловать результаты тестирования.