"Вместо тысячи слов": в России показали яркое видео-сравнение Путина и Зеленского

В России провели параллель между новым президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

В видео, опубликованном блогером Рустемом Адагамовым Зеленский по пути на инаугурацию улыбается, делает селфи со множеством зрителей, пожимает им руки.

В то же время Путин направляется к своему автомобилю в полном одиночестве, вокруг на многие сотни метров нет ни души, кроме охраны.

Владимир Зеленский Пресс-служба президента

"Вместо тысячи слов", — подписал видео россиянина.

Пользователи отмечают в комментариях: "Президент здорового государства", "Президент vs Пахан", "Когда выбрал народ, и когда выбрал себя сам".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией. По словам пресс-секретаря главы РФ, он отправит поздравления "после первых успехов" нового президента Украины.

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