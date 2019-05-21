"Вместо тысячи слов": в России показали яркое видео-сравнение Путина и Зеленского

В России провели параллель между новым президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
В видео, опубликованном блогером Рустемом Адагамовым Зеленский по пути на инаугурацию улыбается, делает селфи со множеством зрителей, пожимает им руки.
В то же время Путин направляется к своему автомобилю в полном одиночестве, вокруг на многие сотни метров нет ни души, кроме охраны.
Владимир Зеленский
Пресс-служба президента
"Вместо тысячи слов", — подписал видео россиянина.
Пользователи отмечают в комментариях: "Президент здорового государства", "Президент vs Пахан", "Когда выбрал народ, и когда выбрал себя сам".
Вместо тысячи слов :-) pic.twitter.com/VCGhgtelns— Рустем Адагамов (@adagamov) 20 мая 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией. По словам пресс-секретаря главы РФ, он отправит поздравления "после первых успехов" нового президента Украины.
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