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"Вместо тысячи слов": в России показали яркое видео-сравнение Путина и Зеленского

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В России провели параллель между новым президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

В видео, опубликованном блогером Рустемом Адагамовым Зеленский по пути на инаугурацию улыбается, делает селфи со множеством зрителей, пожимает им руки.

В то же время Путин направляется к своему автомобилю в полном одиночестве, вокруг на многие сотни метров нет ни души, кроме охраны.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба президента

"Вместо тысячи слов", — подписал видео россиянина.

Пользователи отмечают в комментариях: "Президент здорового государства", "Президент vs Пахан", "Когда выбрал народ, и когда выбрал себя сам".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией. По словам пресс-секретаря главы РФ, он отправит поздравления "после первых успехов" нового президента Украины.

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Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Россия
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Макарский Александр
Макарский Александр
Для кастрюлеголового рагулья из Укро-шапито клоун самое то
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1
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Мартененко он тебя оттарабанил по малолетству? ))))))))))))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Макарский Александр,лучше мирный "клоун",чем как у вас террорист-педофил.
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3
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Путин посланик дьявола и убийца.после сталина и Гитлера это чмо даже не войдет в историю рф
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
чего с Трампом или Обамой не сравнивают?
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2
1

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