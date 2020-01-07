"Вместо головы – ж*па": в Крыму выступили против россиян из-за мусора

В аннексированном Россией Крыму развесили баннеры с надписью "За*рем город вместе", таким образом намекая на то, что россияне превратили полуостров в мусорку.

Об этом в своем Twitter сообщил блоггер КРЫМский бандеровец – опубликовав соответствующий баннер, размещенный в одном из городов.

"За*рем город вместе! Акция для тех, у кого вместо головы ж*па" – гласит текст баннера.

Баннер в Крыму Twitter КРЫМский бандеровец

В то же время, сам блогер, комментируя это, отметил: акция стала продолжением протеста против загрязнения российскими туристами пляжей оккупированного полуострова.

"Крым. Таблички "ЗА*РЕМ пляж/(город) вместе! Акция для тех, у кого вместо головы Ж*ПА" перекочевали с пляжей оккупированного Крыма на улицы оккупированных городов полуострова. Потому вокруг – г*вень и толпы понаехавших, привыкших гадить там, где живут", - подчеркнул КРЫМский бандеровец.

Крым. Таблички "ЗАСРЕМ пляж/(город) вместе! Акция для тех, у кого вместо головы ЖОПА" перекочевали с пляжей оккупированного Крыма на улицы оккупированных городов полуострова. Потому вокруг - говень и толпы понаехавших, привыкших гадить там, где живут https://t.co/HLkng0Lk8a pic.twitter.com/kU1u8Ytxyf — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 6 января 2020 г.

В свою очередь пользователи соцсети также обсудили способность россиян разводить мусорку в любом месте: "Человек комфортно себя чувствует в привычной среде, если её нет - нужно создать"; "Элитка скрепная подрулила"; " Так уже все за*рали! Абсолютно все! Пляжи, города, улицы, переулки, села, поселки и хутора. КРЫМ уже не тот!"; "Так эта реклама целевая и рассчитана на "рузьких лудей". Теперь мордва согласно этой рекламе станет гатить повсеместно в пляжном Джанкое".

Скрин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму в канун Нового года отключили водоснабжение и электричество.

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