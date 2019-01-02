Влияют губительно: ученые раскрыли неожиданную опасность сладких напитков

Американские ученые доказали, что слишком частое потребление сладких напитков способствует увеличению риска развития хронической болезни почек.

Как говорится в исследовании на MedicalXpress, эксперимент начался в 2000-2004 годах, и в нем приняли участие 3003 человека. Участники заполняли опросник пищевого поведения.

В нем они указывали, какую еду они употребляют и как часто. На протяжении девяти лет за состоянием здоровья добровольцев следили специалисты. У 185 участников (6%) за этот период развилась хроническая болезнь почек.

Результаты показали, что у тех, кто чаще употреблял содовую и подслащенные фруктовые напитки, риск заболевания значительно повышался. У трети участников, которые пили эти напитки, вероятность хронической болезни почек увеличивалась на 61%.

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По данным ученых, употребление воды влияет на заболеваемость почек. Этот результат исследователи объясняют тем, что испытуемые, употребляли ароматизированную и подслащенную воду.

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