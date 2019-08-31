Мунтян систематически оказывает помощь и поддержку всевозможным медицинским учреждениям Украины

Каждый человек на земле нуждается в любви и заботе. Особенную потребность в таких чувствах испытывают дети, но, к сожалению, в нашем мире есть много деток, которые этого лишены.

На протяжении длительного времени Благотворительный Фонд Владимира Мунтяна оказывает помощь и поддержку днепровскому дому-интернату, в котором воспитывается большинство деток с диагнозом ДЦП. В августе фонд осуществил несколько поставок разнообразных продуктов питания, среди них были различные фрукты, колбаса, сыр, зелень, сладкие сырочки и йогурты. Особенно в такие жаркие летние дни, деток порадовало мороженое.

Благотворительная помощь Благотворительной Фонд Владимира Мунтяна

Также для ребят, которые практически обездвижены, была доставлена большая партия памперсов, которые так необходимы дому-интернату. Волонтерам фонда удалось пообщаться с воспитанниками интерната. Ребята с радостью рассказали им о своих мечтах и увлечениях, а также поделились, как им понравились сладости и фрукты и выразили искреннюю благодарность фонду.

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