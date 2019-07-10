Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией состоится: названа дата

Телемост между Украиной и Россией все же состоится, и пройдет в пятницу, 12 июля.

Об этом во время визита в Москву заявил Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, связанным с лидером "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", — заявил Козак.

Вероятно, он имел ввиду тот факт, что пропагандистский телеканал "Россия 1" официально не отменил проведение телемоста "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne.

Анонсированный телемост с пропагандистами РФ скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

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