Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией состоится: названа дата

Телемост между Украиной и Россией все же состоится, и пройдет в пятницу, 12 июля.
Об этом во время визита в Москву заявил Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, связанным с лидером "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.
"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", — заявил Козак.
Вероятно, он имел ввиду тот факт, что пропагандистский телеканал "Россия 1" официально не отменил проведение телемоста "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne.
Анонсированный телемост с пропагандистами РФ
скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".
После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".
Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.
Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.
Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.