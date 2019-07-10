Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией состоится: названа дата

3.7т Читать материал на украинском

Телемост между Украиной и Россией все же состоится, и пройдет в пятницу, 12 июля.

Об этом во время визита в Москву заявил Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, связанным с лидером "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", — заявил Козак.

Новости
"Имеем общего врага!" Украина проведет телемост с Грузией: обсудят Россию

Вероятно, он имел ввиду тот факт, что пропагандистский телеканал "Россия 1" официально не отменил проведение телемоста "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne.

Анонсированный телемост с пропагандистами РФ

Анонсированный телемост с пропагандистами РФ

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

  • Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

  • Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персоны
Виктор Медведчук Тарас Козак
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
61
5
Смешно
0
Интересно
3
Печально
19
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel