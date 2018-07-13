Витрина "русского мира" треснула: "Л/ДНР" предсказали скорый крах

Отъезд российского писателя-террориста Захара Прилепина из "ДНР" свидетельствует о том, что Москва уже не пытается спасать ситуацию с рушащимися псевдореспубликами.

Более того, этот факт также является и сигналом того, что Россия постепенно перестает вливать деньги в свой сепаратистский проект на востоке Украины. Такое мнение выразил журналист Роман Цимбалюк на личной странице в Facebook.

"Всем известно, кто бежит с корабля первым. Но здесь не о крысах. Корабль не тонет. Пока не тонет, но интенсивно гниет. Возвращение в Москву российского боевика Евгения Прилепина (известного под псевдонимом Захар Прилепин) свидетельствует о том, что Кремль уже не пытается декорировать треснувшую витрину "русского мира"… Москве совсем не хочется тратить деньги на этот балаган. В будущем они будут делать еще старательней вид, что ничего не происходит", — убежден он.

Цимбалюк уточнил, что новостью о прекращении Прилепиным своей "боевой" деятельности власти страны-агрессора, помимо всего прочего, попытались отвлечь внимание своего народа от рекордного повышения пенсионного возраста.

Что касается отношения террористов "ДНР" к Прилепину, то оно, по словам журналиста, также является не слишком радушным. Ведь беглый писатель, по сути, всего лишь выполнял роль действующего боевика, а все рекламные ролики с его участием снимались далеко от линии соприкосновения.

"И самое главное. Один из гауляйтеров Донбасса очень ревнивый. Он считает, что там может быть только один Захар, и это не Прилепин", — подытожил Цимбалюк, намекая на личную неприязнь главаря "ДНР" Александра Захарченко к российскому пропагандисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко поставил на место пропагандистов Кремля во время спора о потасовке из-за флага России на Майдане Независимости в Киеве.