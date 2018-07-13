МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Витрина "русского мира" треснула: "Л/ДНР" предсказали скорый крах

1.9тЧитать новость на украинском

Отъезд российского писателя-террориста Захара Прилепина из "ДНР" свидетельствует о том, что Москва уже не пытается спасать ситуацию с рушащимися псевдореспубликами.

Более того, этот факт также является и сигналом того, что Россия постепенно перестает вливать деньги в свой сепаратистский проект на востоке Украины. Такое мнение выразил журналист Роман Цимбалюк на личной странице в Facebook.

"Всем известно, кто бежит с корабля первым. Но здесь не о крысах. Корабль не тонет. Пока не тонет, но интенсивно гниет. Возвращение в Москву российского боевика Евгения Прилепина (известного под псевдонимом Захар Прилепин) свидетельствует о том, что Кремль уже не пытается декорировать треснувшую витрину "русского мира"… Москве совсем не хочется тратить деньги на этот балаган. В будущем они будут делать еще старательней вид, что ничего не происходит", — убежден он.

Цимбалюк уточнил, что новостью о прекращении Прилепиным своей "боевой" деятельности власти страны-агрессора, помимо всего прочего, попытались отвлечь внимание своего народа от рекордного повышения пенсионного возраста.

Новости
"Освободители хр*новы": украинский журналист жестко прошелся по России из-за ЧМ

Что касается отношения террористов "ДНР" к Прилепину, то оно, по словам журналиста, также является не слишком радушным. Ведь беглый писатель, по сути, всего лишь выполнял роль действующего боевика, а все рекламные ролики с его участием снимались далеко от линии соприкосновения.

"И самое главное. Один из гауляйтеров Донбасса очень ревнивый. Он считает, что там может быть только один Захар, и это не Прилепин", — подытожил Цимбалюк, намекая на личную неприязнь главаря "ДНР" Александра Захарченко к российскому пропагандисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко поставил на место пропагандистов Кремля во время спора о потасовке из-за флага России на Майдане Независимости в Киеве.

Персоны
Роман ЦимбалюкЗахар ПрилепинАлександр Захарченко
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
из цимбалюка журналист,как из ляшка боксёр.
Ответить
0
1
Д Алексей
Д Алексей
Smekalov Sergey, очень хороший журналист Цымбалюк, хуйлу такие вопросы задавал, что у ваты до сих пор подгорает
Ответить
0
0

Наши блоги