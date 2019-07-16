Виноват "Евроконтроль": в SkyUp прокомментировали скандал с задержкой рейса в Барселоне

В авиакомпании SkyUp обьяснили причину задержки рейса, устроившего коллапс в аэропорту Барселоны, тем, что его задержала Европейская организация по безопасности воздушной навигации — "Евроконтроль".

Как сообщили в авиакомпании, изначально рейс PQ742 задержался по технической причине — была обнаружена неисправность в системе управления интерцепторами. В связи с этим SkyUp заменила борт на другой, который и выполнил рейсы 15.07.19 "Киев–Барселона" и "Барселона–Киев".

По сообщению SkyUp, после замены самолет ожидал подтверждения слота (возможного времени вылета - Ред.) от аэропорта. "Барселона — большой туристический город. В таких городах все слоты расписаны поминутно. Если самолет не вылетел вовремя, он может ожидать слот час, два или дольше. Время вылета контролирует "Евроконтроль", –прокомментировали в компании.

Самолет авиакомпании SkyUp ТСН

Отмечается, что в SkyUp выполнили правила перевозки пассажиров и каждый пассажир рейса PQ742 получил ваучер на напиток и сэндвич, который можно было обменять в аэропорту, в зоне возле регистрации.

"Задержка рейса, безусловно, неприятно. Но для SkyUp Airlines безопасность пассажиров — безусловный приоритет", – подытожили в авиакомпании.

Уточняется также, что на данный момент самолет приземлился в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авиакомпания Wizz Air объявила об отмене части рейсов по 17 направлениям из Киева. Это объяснили задержкой поставки самолетов.

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