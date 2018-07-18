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Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
корреспондент OBOZREVATELВсе статьи автора

"Это просто ужасно": как Россия атакует Украину на новом фронте

4.6тЧитать новость на украинском

"Нет никаких оснований считать, что Томос уже у нас в кармане. Москва и ее пятая колонна внутри Украины оказывает бешеное сопротивление", - сказал президент Украины Петр Порошенко. И добавил: "Нам остается молиться, верить и бороться".

Как именно работает эта "пятая колонна", какова "география" ее деятельности? Насколько она эффективна? Как такие действия воспринимаются мировым православием? И, наконец, кто и как должен бороться в Украине, чтобы автокефалия стала реальностью?

На эти вопросы в блиц-интервью OBOZREVATEL ответил народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский.

Виктор Еленский

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- Можете ли вы привести свежие примеры сопротивления "пятой колонны"?

- Вокруг этого Томоса ведется очень серьезная борьба. Со стороны российских спецслужб, российской дипломатии, Русской церкви, а также священноначалия УПЦ МП.

Примеров этого – огромное множество. Это объезды дипломатами, политиками России и даже депутатами Госдумы РФ предстоятелей или высших иерархов православных церквей мира. Например, целый комитет Госдумы ездил в Грецию уговаривать церковное руководство Элладской церкви в отношении противодействия украинской автокефалии.

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Понятно, что они не афишируют этого. Но мы видим сообщения о встречах российских дипломатов с церковным руководством в той или иной стране. Под аккомпанемент разговоров о том, что государство не должно вмешиваться во внутренние дела церкви идет массированное вмешательство.

Есть и вещи, о которых мы не можем с уверенностью сказать, "зашита" ли в них автокефалия. Например, по непонятной причине Россия предоставила Турции скидку на сумму больше миллиарда долларов на уже потребленный в 2015-16 годах газ. Мы не знаем, в обмен на что это было сделано, но знаем, что позиция турецкой власти в вопросе автокефалии имеет огромное значение, потому что Вселенский патриарх находится на территории Турции и является ее гражданином.

Огромную борьбу ведет руководство МП. То, что они говорят в своих проповедях – это просто ужасно. Они переступают не просто какие-то моральные границы. Все каноны, догматы и евангельские предписания они положили на то, чтобы Украина осталась российским вассалом.

Так что идет очень серьезная борьба. Я бы сравнил ее с борьбой вокруг "Северного потока-2".

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- Почему это так важно для Москвы?

- Серьезные конфликты современности вращаются вокруг "пружин", символов, смыслов и прочего. Особенно они важны для авторитарных режимов.

- Эти поездки продолжаются по сей день?

- Объезд уже сделан.

- Насколько эффективна эта деятельность?

- Это мы узнаем из того, как будет развиваться ситуация. Но мы уже знаем, что из Греции выслали российских дипломатов за подкуп церковных иерархов.

Наша дипломатия пытается противодействовать этому. В последний месяц мы неоднократно слышали заявления иерархов Константинопольского патриархата, которые свидетельствуют о том, что Константинополь пока не имеет намерения свернуть с пути. Он время от времени дезавуирует заявления московских руководителей.

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- То есть можно говорить о том, что православное мировое сообщество не воспринимает такое давление?

- Даже союзники России в церковной среде, как мне известно, считают, что это уже слишком – с их давлением и прочим. Россияне во всем любят додавить до конца. У кого-то это вызывает возмущение, у кого-то – замешательство.

- Как насчет борьбы за автокефалию? Кто и как может бороться в Украине за предоставление Томоса?

- Тот, кому этот Томос нужен. Все соцопросы показывают, что в Украине есть очень большой запрос на православное единство и большой запрос на свою поместную церковь. Те же опросы свидетельствуют о том, что тех, кому независимая церковь нужна, больше, чем тех, кому она не нужна.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Виктор Еленский
Место
Украина
Объекты
единая церковьКонстантинопольский патриархат
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Пятая колонна России определяется по формуле "Хто не скаче, той москаль"
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Графский Степан
Графский Степан
"Россияне во всем любят додавить до конца. " Это всё, что нужно знать хохложопым))))
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2
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Все будет. ;) И Киевскую Лавру отберём. Превратили хер знает во что.
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2
0
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Бешенство Свиноматки, гражданскими, стариками, женщинами и детьми воевать зигующие педерасты всегда смелые.Пойдите в Крыму(который це укроина) чё-нить отберите.Или очко жмёт?
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1
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