Військові навчання на півдні України: британські десантники здійснили свою найбільшу за 20 років висадку, а США вперше привезли свої сили спеціальних операцій.

Це дуже важливо та правильно, що Вашингтон і Лондон відправили свої елітні підрозділи на навчання в Україну в напружений період, коли Росія проводить масштабні військові навчання на кордоні з Україною та вимагає від Києва відновити постачання води в тимчасово-окупований Крим.

Але дані дії двох стратегічних партнерів України, очевидно, є реакцією не тільки на дії Росії щодо України, а й реакцією на загострення у відносинах країн НАТО і Росії. Подивіться на один лише 2020-й рік: Москва підтримує режим Олександра Лукашенка в Білорусі; платить бойовикам в Афганістані за вбивство американських солдатів; проводить разом з Китаєм та Іраном кібератаки проти Великобританії і Канади; проявляє агресію по відношенню до американських військовослужбовців в Сирії; втручається в президентські вибори в США; а також знищує залишки демократії всередині самої Росії.

Як результат, Україна стає все більш важливим елементом архітектури європейської системи безпеки. Завдяки цьому, Україна в червні отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО. Крім цього, напередодні навчань, кількість розвідувальних польотів, здійснених літаками країн НАТО в Чорноморському регіоні, збільшилася на 40%, а американські військові кораблі стали проводити там на 33% більше часу.

Однак, Київ не повинен зупинятися на досягнутому, а повинен домогтися: надання Україні статусу Основного союзника США поза НАТО (в Конгресі США вже навіть зареєстровано відповідний законопроект "H.R.3047"); вступу України в об'єднання "Ініціатива трьох морів"; та перегляду Мінських угод.

Росія хоче зруйнувати об'єднану Європу і НАТО, а Україна їх захищає та платить кров'ю за свій євроатлантичний вибір.

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