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''Везде грязь и ложь, мы тонем в г*вне!'' Журналист рассказал о реальной жизни в Крыму

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За пять лет с момента аннексии Крым Россией на полуострове почти ничего не изменилось. Везде грязь, тьма и множество ложных обещаний.

Такое признание на странице в Facebook сделал крымский журналист Александр Дремлюгин. Он отметил, что его родной Симферополь превратился в "помойную яму", сравнив жителей города со свиньями.

"Скоро пятая годовщина "русской весны" в Крыму. Не знаю, у кого как, но в моем районе (Ж/Д вокзал) ничего толком не изменилось. Даже хуже стало: дырявые дороги и разбитые тротуары разрушились еще больше. Везде мусор и грязь. Ночью темно, как в ж*пе, потому что не горят фонари. Машин теперь больше, поэтому их паркуют на клумбах, лужайках и детских площадках. И такая х*рня почти везде в городе, который превратился в большую помойную яму. А мы живем, как в гетто, как свиньи в заср*нном хлеву", — написал журналист.

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Крым (иллюстрация)

Крым (иллюстрация)

При этом Дремлюгин жестко раскритиковал деятельность марионеток Кремля, а прошедшие пять лет назвал "временем упущенных возможностей".

В комментариях к посту другие жители Крыма опубликовали красноречивые фото, которые подтверждают написанное журналистом.

Facebook Mary Platonoff

Facebook Mary Platonoff

Facebook Mary Platonoff

Facebook Mary Platonoff

Facebook Mary Platonoff

Facebook Mary Platonoff

В интервью "Свободной прессе" Дремлюгин повторил свои слова и добавил, что при украинской власти ситуация в Крыму была гораздо лучше.

"Во времена того же Януковича Симферополь выглядел лучше. Депутаты громко обещают, чиновники бодро рапортуют, связанные с ними "бизнесмены" набивают карманы... Ведется бурная, но крайне неэффективная деятельность: дорогу делают два года, а потом она за месяц разваливается [...], под корень вырезают здоровые деревья и ничего не высаживают взамен. Пятый год не могут найти деньги на приют для бездомных, но строят самый дорогой в стране кукольный театр за миллиард рублей. Это разве украинское наследие? Это постсоветская норма для всех стран бывшего соцлагеря: воровство, непрофессионализм, глупость и обман", — не сдерживая эмоций, пожаловался российскому СМИ Дремлюгин.

Крым (иллюстрация)

Крым (иллюстрация)

Когда у него спросили, может ли ситуация измениться, журналист сказал: "Пока не сменится система, при которой личная заинтересованность преобладает над общественными интересами, ничего толком не изменится. Людей раздражает не мост, а пустые и лживые обещания властей и несправедливость, которую они сеют и взращивают. Людей раздражает, что государство с них все больше и больше требует и все меньше и меньше что-то дает взамен".

"Это путь к катастрофе", — подытожил Дремлюгин.

Крым (иллюстрация)

Крым (иллюстрация)

Напомним, переехавшие в Крым россияне массово жалуются на дороговизну жизни на полуострове, а также на то, что захваченная территория лишает их родину слишком больших средств.

Крым (иллюстрация)

Крым (иллюстрация)

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Мотли Крю
Мотли Крю
Зато как за пять лет расцвела Украина!))) Стала самой нищей страной Европы, народ валит из нее, как от чумы . Долгов на несколько поколений)))
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Putin Serjio
Putin Serjio
.. Почти ничего не изменилось... Т. Е. Грязь и дерьмо оставила после себя Украина?
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Putin Serjio, Да слово ПОЧТИ как то резануло...Ну раскрыл бы афффтор смысл слова ПОЧТИ....Я так понимаю слово ПОЧТИ..это кое что))))))Ну и что тогда кое что там изменилось и сравнил с бы с Украиной
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Судя по фото,там все еще с Советских времен осталось!!! Свидури во что вы Крым превратили за 25 лет???!!!!!!
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