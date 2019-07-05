Весна вернулась: синоптики дали необычный прогноз по Украине на выходные

На выходных, 6 - 7 июля, в Украине все также будет облачно и местами по-весеннему прохладно. Жара пока отступит.

Так, 6 июля ночью в северных, центральных и южных областях, днем в Крыму, Приазовье и восточных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

7 июля – без осадков, лишь днем в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы.Температура ночью будет составлять 9-14°, днем 20-25°; на юге страны ночью 14-19°, днем 6 июля 24-29°, 7 июля 28-33°.

Погода в Украине

В Киеве ночью 6 июля и днем 7 июля местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

Как писал OBOZREVATEL, согласно данным народного синоптика Леонида Горбаня, июль в 2019 году будет не только жарким, но еще и дождливым. В августе температура немного спадет.

Укргидрометцентр ранее обещал, что средняя месячная температура в июле-2019 предполагается от 20 до 24,5 градусов тепла, в горных районах 16-17, что на 1,1-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!