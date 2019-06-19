"Версия про случайность - вранье": сеть отреагировала на смерть Тымчука

После трагической смерти народного депутата, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука в сети начали активно обсуждать гибель политика.

Депутат состоял во фракции "Народный фронт", члены которой одни из первых почтили память политика.

"Фракция "Народный фронт" имела большой честью работать в одной команде с таким профессионалом, патриотом и непримиримым борцом с кремлевской "фабрикой лжи" как Дмитрий Тымчук. Выражаем соболезнования родным, близким и всем, кто знал Дмитрия", – сказано на официальной странице "НФ" в Twitter.

Журналист Денис Казанский полагает, что версия о случайной гибели нардепа маловероятна.

"Пишут, что якобы случайно застрелился Дмитрий Тымчук. Эта версия, конечно же, вранье. Тымчук был сотрудником ГУР МО. Его убийство стоит в одном ряду с убийством других украинских контрразведчиков - Хараберюша и Шаповала", – подчеркнул он в сети.

Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что общественность должна узнать правду о гибели Тымчука.

"Смерть - это всегда трагедия. Больно, когда так неожиданно и нелепо она забирает сильных и настоящих. Искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Тымчука. Должны знать правду о том, что произошло", – написал дипломат в Twitter.

Министр обороны Степан Полторак в Facebook сообщил, что Тымчук был настоящим патриотом и профессиональным военным.

"Человек, который боролся за будущее нашей страны! Искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам! Вечная память!" – отметил он.

Дмитрий Тымчук QHA

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в соцсети написал, что не может поверить, что Тымчук погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

"Он знал, что такое оружие и как ее надо чистить. Посмотрим, что скажет следствие. Царство Небесное! Соболезнования родным и близким. Дмитрий Тымчук был достойным патриотом Украины!" – написал политик.

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко также выразил свое сочувствие родным погибшего нардепа.

"Погиб мой коллега, народный депутат, кадровый офицер, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Большая потеря для Украины. Вечная память", – написал депутат в сети.

Нардеп Владимир Арьев в Twitter написал, что смерть Тымчука это "темная история".

"Нет слов. На фронте информационной борьбы Тымчук был один из лучших. Не верю в случайности - темная история. Он военный, профессионал, знал оружие, как себя. Угрозы патриотам от реваншистов уже были. Теперь следствие даст честный ответ, что именно произошло", – акцентировал он.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович поделился, что благодаря поддержке Тымчука началось создание территориальных органов Института.

Журналист и волонтер Назар Приходько в Facebook отметил, что причины смерти должно установить следствие.

Другой волонтер Мирослав Гай в сети подчеркнул, что по его информации Тымчук погиб от огнестрельного ранения.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня в Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!