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/Общество

Вернет СССР? Раскрыт коварный план Путина по Украине

2.2тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин задумал погрузить Украину в хаос ради воссоединения Советского Союза.

Такое мнение выразил украинский журналист Павел Казарин в интервью "Апострофу".

Так, по его словам, Европа и Украина мечтают вернуться в 2013 год, когда Россия еще на аннексировала Крым и не разожгла военный конфликт на Донбассе. Кремль же преследует другие цели.

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Владимир Путин

Владимир Путин

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"Москва не собирается возвращаться в 2013 год. Ее мечта коллективная – это переиграть 1991-й, ведь зачем им обнулять последние пять лет, если они считают ошибкой последние 28, если они снова хотят, чтобы бывшие соседи по коммунальной квартире переделали несущие стены обратно в межкомнатные. Они снова хотят реконструировать, в том или ином виде, империю или создать новый СССР-2. И Владимир Путин неоднократно говорил, что он считает главной геополитической катастрофой развал Советского Союза, и в этом смысле его капитальная и фундаментальная цель остается неизменной", – поделился Казарин.

По его словам, Путин хочет, чтобы граница между Россией и Европой проходила по украино-польской границе, а не по украино-российской, и чтобы Украина продолжала выполнять роль буфера.

"Если для этого хозяину Кремля нужно погрузить нашу страну в хаос, то он будет это делать. Притом Владимиру Путину спешить особо некуда, потому что, с одной стороны, в Европе, мы видим, зреет усталость от украинского вопроса", – заявил журналист.

Павел Казарин

Павел Казарин

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что Путин хочет провести сухопутных коридор в Крым, оккупировав Херсонскую и Николаевскую области.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угроза
Персоны
Владимир ПутинПавел Казарин
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...вы в хаосе живёте уже 29 лет...)))причем сами...сознательно..Попутного ветра вам в попу))))))))))))))))))
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леня зе
леня зе
зачем Москве кормить 32-40 млн.,Крым же и так "подорвал"экономику "рашки" или как?
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Союзу быть!
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