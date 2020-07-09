Вербовщик Шайтанова из ФСБ руководил террористами на Донбассе, – СБУ
Вербовщик Шайтанова Егоров руководил террористами на Донбассе, – СБУ.
В Службе безопасности Украины сообщили, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова в то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.
Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ. В частности, Егоров под позывным "Эльбрус", по информации контрразведки СБУ, с лета 2014 года непосредственно координировал деятельность боевиков в Луганской области, передавал им указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.
"Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами", – сообщили в СБУ.
Полковник ФСБ Игорь Егоров – работник департамента контрразведывательных спецопераций (1-й службы) ФСБ РФ СБУ
По информации спецслужбы, Егоров причастен к сбитию украинских военных самолетов летом 2014 года и до ракетного обстрела подразделений Вооруженных сил Украины. Кроме этого он занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы.
Напомним, работник департамента контрразведывательных спецопераций ФСБ России Игорь Егоров, который завербовал генерала Валерия Шайтанова, сам родом из Украины, во время Майдана жил на базе СБУ, а "попался" в Европе. Подробнее о полковнике ФСБ – в расследовании OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
контрразведка СБУ задержала генерал-майора Валерия Шайтанова 14 апреля 2020.
Генерала подозревают в измене, терактах в Украине, организации убийства Адама Осмаева.
По словам бывших и действующих работников СБ Украины, Валерий Шайтанов – один из руководителей Центра специальных операций "А" – выполнял своеобразные задачи и "общался" с главарями террористов с "ДНР".
16 апреля в Киеве задержали соратника генерала – бывшего сотрудника "Альфы". Во время обыска у него обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.