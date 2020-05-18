При рассмотрении вопроса о преступной депортации крымскотатарского народа Кремлем нужно задать простые вопросы. Зачем было уничтожать целый народ? Могут ли антифашисты уничтожать мирных людей? Оказывается могут, и еще как, если это антифашисты сталинского образца.

Пишу в день трагической годовщины чудовищной депортации крымских татар со своих домов и земель Крыма – своей тысячелетней родины. На сборы давали менее часа. Весь народ за два дня, под чистую, вывозили в товарных вагонах для скота на северный Урал и в Среднюю Азию. Каждый двадцатый умер при этой нечеловеческой транспортировке к местам на новое поселение. Еще больше трети насильственно выгнанных из Крыма умерли в первые пять лет жизни на чужбине.

По личному приказу Иосифа Сталина и решению Государственного комитета обороны СССР от 11 мая 1944 г. в Крыму была проведена этническая чистка. С 18-го по 20-е мая 1944 г. органы НКВД насильственно вывезли из Крымского полуострова всех до единого представителей крымскотатарского народа, которых Кремль огульно обвинил в коллаборационизме с нацистской Германией. Это были 70 эшелонов, каждый из которых имел по 50 вагонов.

Да, действительно, в ноябре 1941 г. германские оккупационные власти в Крыму разрешили крымским татарам создавать мусульманские комитеты и батальоны самообороны. Но напомню, что с немцами сотрудничали миллионы советских людей, недовольных репрессивным советским управлением. К примеру, более миллиона этнических русских воевали на стороне Германии, из них 100 тысяч служили в частях СС. Севастополь в Крыму дал два батальона СС. 20 тыс. украинцев служили в дивизии СС "Галичина". К слову, казанские татары куда больше были представлены в частях вермахта и отрядах полиции, чем крымские татары, при том, что волжская Татария не была захвачена гитлеровцами. Такое огромное колличество коллаборантов объясняется тем, что многие миллиионы людей, потерпевших от сталинских преследований, искренне считали, что нацисты меньшее зло чем большевики.

При решении о депортации в Москве напрочь забыли, что 130 тысяч крымских татар погибли во время немецкой оккупации, 20 тысяч были насильственно отправлены на работы в Германию, а почти половина всех участников партизанских отрядов в Крыму были крымскими татарами. Гитлеровцы наказывали цивильное население за поддержку партизан. За это в оккупированном Крыму было сожжено 127 сел, из которых 105 крымскотатарские. 25 тысяч крымских татар служили в Красной Армии, борясь с фашистами; они и не подозревали о попытке уничтожения их народа советскими властями. Крымские татары дали 8 Героев Советского Союза, еще 12 человек из партизанских отрядов были представлены к этой награде, но не успели получить, так как были депортированы. Могу себе только представить ужасное самочувствие этих людей и членов их семей, когда пришедшая на смену фашистам в освобожденный Четвертым Украинским фронтом Крым советская власть, за которую они проливали кровь, послала их на верную гибель в далекие края. Когда 9 тысяч крымскотатарских фронтовиков вернулись допмой на полуостров, их сразу тоже отправили на спецпоселения.

В июле 1944 г. НКВД докладывало Сталину об успешной операции по депортации крымских татар и других народов Крыма (греки, армяне, болгары, немцы, итальянцы, венгры, караимы и др.). Однако оказалось, что на узком участке земли, который только по касательной подходил к Крыму – Арабатской стрелке, остались больше сотни крымских татар, которых забыли депортировать. Тогда их посадили на корабль и отправили в Азовское море, а там потопили. Всех, кто хотел спастись, уничтожали пулеметными очередями.

30 июня 1944 г. Крымская АССР была ликвидирована и переведена на уровень области РСФСР. Советские власти присвоили себе оставшиеся 80 тысяч крымскотатарских домов, 360 тыс. гектар земли, 34 тыс. приусадебных участков, полмиллиона голов скота, 40 тыс. тонн сельхозпродукции. К 1 декабря 1944 г. в Крым прибыло 64 тыс. переселенцев, в основном из отдаленных уголков России. По всем областям РСФСР расклеивались листовки, которые призывали переселяться в богатую и плодородную Крымскую область. Именно с этого времени русские, которые географически живут куда дальше от Крыма, чем украинцы, стали окончательным большинством в населении полуострова.

За организацию депортации крымскотатарского и других народов из Крыма руководство НКВД было награждено высшими орденами СССР, которыми награждался советский генералитет за проведение масштабных операций против гитлеровских войск. 32 тысячи сотрудников НКВД, которые вместо борьбы с фашистами зашли в Крым выселять мирных советских людей, на германский фронт так и не пошли. НКВДешники привыкли служить в заградительных отрядах, расстреливая отступавших бойцов Красной Армии. В военных чекистских структурах постоянно разыскивая "предателей", репрессируя мирное советское население, которое сталинской клике казалось подозрительным. Они-то, в большинстве своем здоровые, целые и невредимые, в орденах и вернулись с тяжелой войны. Их как раз много "осело" в Крыму, в брошенных крымскотатарских домах. Никто в здравом рассудке никогда не пойдет жить в чужой дом, а вот эта категория с удовольствием заселяла конфискованные усадьбы в Восточной Пруссии (Калининград) и в Крыму. До 1991 года "лучшие представители" госбезопасности и политорганов советской армии уходили на пенсию для проживания именно на полуострове, создавая иллюзию "истинно русского", а скорее советского Крыма. Для этой прослойки жителей Крыма московская оккупация и была "возвращением в родную гавань". С марта 2014 г. в Крым опять же из разных регионов РФ переселили 300 тыс. чел. – силовиков и членов их семей. Точно также в 1944-51 гг. были переселены в Крым из России 300 тыс.чел.

Сталин и его последователи во время проведения переписей населения вообще запретили кому-либо записываться как крымский татарин. Лишь в 1989 г. Москва разрешила крымским татарам возвратиться на родину, не давая для этого никакой материальной поддержки или денежного возврата за конфискованное в 1944 году имущество. РФ, как правопреемник СССР, не захотела выплачивать крымским татарам никаких компенсаций. А когда крымские татары 26 февраля 2014 г. под стенами Рады Крыма дали отпор захватчикам, местным сепаратистам и прибывшим из РФ казакам, тогда Кремлем был запущен план "Б" по военному захвату полуострова.

15 ноября 2015 г. Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар актом геноцида и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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