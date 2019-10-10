Вдова атошника устроила переполох на марафоне Зеленского. Видео

В четверг, 10 октября, женщина, которая представилась вдовой атошника, пыталась прорваться к президенту Украины Владимиру Зеленскому на пресс-марафоне.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, женщина представилась Тамарой Атамась и хотела высказать свое недовольство судебной системой лично главе государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я вдова ветерана АТО, который отдал жизнь не только за территориальную целостность Украины, но и за то, чтобы в ней каждый был счастлив независимо от того – пекарь он или учитель, юрист или президент", – возмущалась она.

Атамась в своей эмоциональной речи отмечала, что в стране не работает судейская система. По ее мнению, судьи должны нести наивысшую ответственность.

Тамара Атамась

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября монобольшинство Верховной Рады приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений касательно оснований передачи дел в Большую Палату Верховного Суда и сроков возвращения административных дел.

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