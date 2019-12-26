"Заплатите за сына": в Украине мошенники внедрили новую схему

В Украине вскрыли новый способ обмана, которым мошенники пользовались уже два года. Играя на эмоциях доверчивых родственников, они выманивали деньги и скрывались. Одну банду, работающую по такому принципу, уже задержали, однако сколько еще таких промышляет по всей стране – неизвестно.

Как не попасться на крючок мошенников и что важно знать – в материале OBOZREVATEL.

Как работает новая схема

Суть схемы простая – мошенники выбирают одиноких пенсионеров и говорят, что их сын или дочь попали в ДТП. Якобы им срочно нужно лечение, на которое надо передать деньги. После на такси подъезжал курьер, забирал наличные и скрывался.

Как раз на этом этапе и поймали одного из участников банды из Запорожья, которая по такой схеме “обрабатывала” киевлян. Всего они смогли обмануть девять человек, а последняя “добыча” составляла 26 тысяч долларов. Об этом заявила пресс-служба полиции Киева.

"Мы прекратили деятельность мошенников после попытки завладеть 26 тысяч долларов США, которые житель Соломенского района столицы успел передать курьеру – одному из участников преступной группы. Мужчину вместе с вещественными доказательствами задержали в момент, когда он садился в такси”, – рассказал оперуполномоченный управления уголовного розыска полиции Киева Юрий Найдюк.

Задержание банды мошенников Национальная полиция Украины

Семейный подряд и земляки

Задержанными оказались пятеро жителей Запорожья: отец с сыном (50 и 23 года), двое мужчин и женщина 29 лет – звонила именно она. Вся пятерка передвигалась на автомобиле 23-летнего парня. К слову, отец с сыном и были главарями банды.

В их домах провели обыски, там были найдены деньги (в разной валюте), документы, множество телефонов и сим-карт. Сейчас все мошенники задержаны и им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Не терять бдительность и проверять реестр

Одной из самых популярных раньше схем были подобные звонки о ДТП, но там сын или дочь якобы были виновниками и деньги нужны были, чтоб дело “замять”. Однако этот метод срабатывал все реже и реже, поэтому мошенники решили играть и на другом факторе, на который легко подкупить доверчивых пенсионеров – здоровье детей.

Задержание банды мошенников Национальная полиция Украины

Адвокат Сергей Гробаренко советует не быть мнительным и доверчивым. Если ДТП привело к тяжелым последствиям, требующим срочного лечения, то полиция 100% должна внести его в Единый реестр досудебных решений (ЕРДР). Эту информацию нужно тут же проверять.

“В этом случае надо первым делом спросить, в каком районе случилось и внесены ли данные в реестр. После нужно по 102 перезвонить в полицию, узнать все по этим данным. Это единственный вариант – узнали, перезвонили, проверили. Также можно прозвонить по скорой и прозвонить в заведения, которые занимаются политравмами”, – посоветовал Гробаренко в комментарии OBOZREVATEL.

Однако, у полиции есть 24 часа на то, чтобы внести дело в реестр и не всегда они делают это тут же. Тем не менее, проверить этот момент стоит обязательно.

Стоит понимать, что мошенники постоянно выдумывают новые схемы. Об одной из них совсем недавно писал OBOZREVATEL. Всегда стоит сохранять бдительность и не позволять себя обмануть, а в случае любых признаков обмана – звонить в полицию.

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