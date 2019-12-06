"Вас ждут и любят!" Сеть растрогало послание воинам ВСУ из оккупации

Сеть растрогало сообщение, присланное волонтерам из оккупированного Донецка, в котором выражается поддержка украинским воинам.

Текст смс был опубликован в паблике "Повернись живим" на Facebook. Пост с сообщением уже набрал почти 10 тысяч "лайков".

"Привет из оккупированного Донецка. Хочу отметить наших Героев. Вас ждут и любят во всех городах нашей матери. Победа за нами. Все будет Украина! Донетчанин", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе ТСН

"Этим фото невозможно не поделиться. Иногда также получаем подобные слова в личных сообщениях страницы фонда. И всегда искренне радуемся, что на временно оккупированной территории все еще есть патриоты. Патриоты, о которых также нужно помнить", – отметили в фонде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины.

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