Главная Новости
6 декабря • обновлено в 10:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Вас ждут и любят!" Сеть растрогало послание воинам ВСУ из оккупации

2.5т
Читать материал на украинском

Сеть растрогало сообщение, присланное волонтерам из оккупированного Донецка, в котором выражается поддержка украинским воинам.

Текст смс был опубликован в паблике "Повернись живим" на Facebook. Пост с сообщением уже набрал почти 10 тысяч "лайков".

Новости
Война за независимость Украины: ВСУ выстояли в схватке с "Л/ДНР"

"Привет из оккупированного Донецка. Хочу отметить наших Героев. Вас ждут и любят во всех городах нашей матери. Победа за нами. Все будет Украина! Донетчанин", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

ТСН

"Этим фото невозможно не поделиться. Иногда также получаем подобные слова в личных сообщениях страницы фонда. И всегда искренне радуемся, что на временно оккупированной территории все еще есть патриоты. Патриоты, о которых также нужно помнить", – отметили в фонде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Екатерина Луговская
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
8
53
Смешно
10
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Їдь із того гадюшника, людино добра.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Ах-ха-ха! Дешевая пропаганда - карателей там ждут с осиновыми колами!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Родионов Александр
Родионов Александр
я таких "смсок" хоть 100ню могу налиповать :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги