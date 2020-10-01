Вакцина от коронавируса появится до конца 2020 года? Сколько будет стоить и когда ждать в Украине
Сколько вакцин от COVID-19 дошли до финиша испытания и когда миру представят готовый препарат
Что именно беспокоит мировых экспертов в новой вакцине
Когда реально в Украине начнут прививать от коронавируса
По меньшей мере 142 мировые фармацевтические компании уже начали испытания вакцины от коронавируса. Однако наибольшего прогресса, то есть выхода препарата на заключительный этап, достигли шесть разработчиков, среди которых – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.
Ученые уверяют: до конца 2020-го года вполне реально получить вакцину. На сколько она будет защищать от вируса и как долго организм сможет иметь защиту – вопрос пока без ответа.
OBOZREVATEL собрал интересные факты о подготовке вакцины, ее стоимости и возможных поставках в Украину.
Важно – скорость работы над созданием вакцины от коронавируса впечатляет. Обычно, этот процесс занимает не менее 5-6 лет, но из-за смертельной угрозы инфекции, биологи ускорили разработки в десятки раз. На поиск эффективного препарата ведущими странами мира выделены десятки миллиардов долларов.
Миру нужно не менее 3-5 млрд доз вакцины, что обойдется в 75 млдр долл. Весь цикл создания препарата стоит в пределах 1,2-8,4 миллиарда долларов.
31 разработчик вакцины уже перешел к клиническим испытаниям на людях. Шесть из них находятся на завершающем этапе, однако биологи до конца еще не уверены, на сколько долго у человека может сохраняться иммунитет после прививки.
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что готовая вакцина появится до конца 2020-го года. Многие европейские страны уже закупают миллионные дозы наиболее потенциально успешных препаратов для своих граждан.
Несколько китайских разработчиков также зарегистрировали свои вакцины. Одна из них, Sinopharm, находится на финальном этапе тестирования, провакцинировано сотни тысяч человек. Однако в закрытом Китае с коммунистической идеологией могут скрывать негативные последствия. Стоит вспомнить, как китайцы до последнего опровергали вирусную угрозу, когда у них началась эпидемия коронавируса.
О готовой вакцине также заявили в России. Однако ни одна страна мира не признала его эффективность хотя бы потому, что россияне "сократили" этапы исследования и не представили всех результатов клинических испытаний. Это вызвало массу критики у западных медиков, мол речь идет о "дипломатическом и политическом прорыве", а не о медицинском.
Пока нет готового препарата, трудно спрогнозировать точную стоимость за одну дозу. Потенциальные разработчики считают, что лучше будет вакцинироваться в два этапа, соответственно курс может стоить 40-60 долл. Дешевой может быть вакцина англо-шведской компании AstraZeneca – 2,8 евро, а курс – 6 евро.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорит, что Украина может получить вакцину от коронавируса в марте 2021 года и обеспечить ею 20% населения.
Американский биолог по разработке вакцин Константин Чумаков считает, что до сих пор непонятно, как долго после прививки будет сохраняться иммунитет. Об этом, по его словам, мы узнаем не раньше 2021-го года.