Вакцина от коронавируса появится до конца 2020 года? Сколько будет стоить и когда ждать в Украине

По меньшей мере 142 мировые фармацевтические компании уже начали испытания вакцины от коронавируса. Однако наибольшего прогресса, то есть выхода препарата на заключительный этап, достигли шесть разработчиков, среди которых – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.

Ученые уверяют: до конца 2020-го года вполне реально получить вакцину. На сколько она будет защищать от вируса и как долго организм сможет иметь защиту – вопрос пока без ответа.

OBOZREVATEL собрал интересные факты о подготовке вакцины, ее стоимости и возможных поставках в Украину.