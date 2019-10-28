'В Золотом-4 оружия нет': в Нацкорпусе сделали заявление

Активисты Нацкорпуса и ветераны полка "Азов" вывезли все оружие из населенного пункта Золотое-4 в Луганской области.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил представитель политической партии "Национальный корпус" Роман Чернышев, комментируя заявление своего соратника Дениса Янтаря о том, что оружие у ветеранов в Золотом осталось.

"Золотое состоит из нескольких сел, да, административно объединенных, но там есть Золотое-1, Золотое-2 и так далее. Золотое-4 находится в километре от Первомайска, непосредственно на линии разграничения, где и расположились наши ребята. Так вот, оружие вывезли из Золотого-4 в другую часть населенного пункта", – сказал он.

Чернышев подтверждает, что оружия в Золотом-4 нет, а активисты и ветераны "Азова" выполняют на месте функцию добровольцев, обеспечивая местных жителей продуктами, медикаментами и другими необходимыми вещами.

ТСН

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по информации МВД Украины 27 октября ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4.

На следующий день появилась информация о том, что в село Золотое-4 Луганской области прибыла полиция, которая якобы намерена выселить бойцов батальона "Азов" из населенного пункта. Позже эту информацию опроверг заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян.

В то же время представитель Нацкорпуса в Золотом Денис Янтарь заявил, что заявление полиции о том, что ветераны вывезли оружие из прифронтовой зоны является "натянутым".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал